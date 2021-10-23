Распоряжение губернатора Рязанской области от 22 октября 2021 года № 309-рг

Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03,2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг, от 05.04.2020 № 110-рг, от 07.04.2020 № 113-рг, от 11.04.2020 № 120-рг, от 17.04.2020 № 127-рг, от 23.04.2020 № 131-рг, от 29.04.2020 № 139-рг, от 10.05.2020 № 151-рг, от 13.05.2020 № 154-рг, от 28.05.2020 № 173-рг, от 29.05.2020 № 182-рг, от 02.06.2020 № 188-рг, от 18.06.2020 № 210-рг, от 26.06.2020 № 222-рг, от 30.06.2020 № 228-рг, от 03.07.2020 № 235-рг, от 09.07.2020 № 241-рг, от 09.07.2020 № 242-рг, от 22.07.2020 № 255-рг, от 30.07.2020 № 268-рг, от 06.08.2020 № 277-рг, от 07.08.2020 № 279-рг, от 18.08.2020 № 288-рг, от 21.08.2020 № 294-рг, от 28.08.2020 № 302-рг, от 11.09.2020 № 320-рг, от 30.09.2020 № 342-рг, от 13.10.2020 № 358-рг, от 20.10.2020 № 369-рг, от 23.10.2020 № 373-рг, от 28.10.2020 № 377-рг, от 30.10.2020 № 382-рг, от 03.11.2020 № 385-рг, от 03.11.2020 № 388-рг, от 06.11.2020 № 389-рг, от 06.11.2020 № 392-рг, от 13.11.2020 № 400-рг, от 19.11.2020 № 407-рг, от 20.11.2020 № 408-рг, от 04.12.2020 № 428-рг, от 10.12.2020 № 435-рг, от 17.12.2020 № 444-рг, от 25.12.2020 № 460-рг, от 29.12.2020 № 471-рг, от 15.01.2021 № 2-рг, от 15.01.2021 № 3-рг, от 29.01.2021 № 15-рг, от 10.02.2021 № 30-рг, от 25.02.2021 № 44-рг, от 10.03.2021 № 57-рг, от 24.03.2021 № 74-рг, от 31.03.2021 № 83-рг, от 08.04.2021 № 94-рг, от 16.04.2021 № 105-рг, от 30.04.2021 № 121-рг, от 21.05.2021 № 135-рг, от 04.06.2021 № 144-рг, от 16.06.2021 № 152-рг, от 30.06.2021 № 166-рг, от 12.07.2021 № 186-рг, от 15.07.2021 № 191-рг, от 29.07.2021 № 208-рг, от 12.08.2021 № 221-рг, от 26.08.2021 № 241-рг, от 10.09.2021 № 256-рг, от 22.09.2021 № 267-гр, от 24.09.2021 № 273-рг, от 08.10.2021 № 294-рг, от 14.10:2021 № 299-рг) следующие изменения:

"1) абзац пятый пункта 6 дополнить словами ", с 26 октября по 15 ноября 2021 года";

2) в абзаце шестом пункта 8:

слова "по 25 октября 2021 года" заменить словами "по 15 ноября 2021 года", слова "с 1-00 до 6-00" заменить словами "с 23-00 до 6-00";

3) абзац шестой пункта 9 изложить в следующей редакции:

"обеспечить максимально возможный перевод работников на дистанционный (удаленный) режим работы, в том числе сотрудников старше 60 лет, за исключением сотрудников, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя), а также работников, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с даты выздоровления которых прошло не более 6 месяцев;";

4) в пункте 11 слова "с 11 по 25 октября 2021 года" заменить словами "с 26 октября по 15 ноября 2021 года";

5) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:

"12.1. Установить, что с 30 октября по 7 ноября 2021 года посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, кинотеатров, театров, цирков, музеев, библиотек, концертных залов, фитнес-центров, плавательных бассейнов, арен для хоккея с шайбой, футбольных стадионов, стадионов для занятий легкой атлетикой, ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, баров и иных предприятий общественного питания допускается с предъявлением документа, удостоверяющего личность при наличии у таких граждан:

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации (далее - вакцина), или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки медицинской организации, подтверждающей получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо справки медицинской организации, подтверждающей, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфeкции(COVID-19), выданной медицинской организацией, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

Положения данного пункта не распространяются на объекты организаций и индивидуальных предпринимателей:

по оказанию услуг общественного питания для работников организаций и индивидуальных предпринимателей при условии отсутствия доступа на такие объекты граждан, не являющихся работниками данных организаций и индивидуальных предпринимателей;

по оказанию услуг общественного питания гражданам, проживающим в гостиницах и иных объектах временного размещения граждан.";

6) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:

"15.1. Министерству образования и молодежной политики Рязанской области (О.С. Щетинкина), министерству культуры и туризма Рязанской области (В.Ю. Попов), министерству физической культуры и спорта Рязанской области (В.В. Фролов) в подведомственных образовательных организациях с 30 октября по 7 ноября 2021 года организовать реализацию дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий.";

7) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Министерству образования и молодежной политики Рязанской области:

обеспечить внесение изменений в учебные планы и календарные учебные графики подведомственных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,, предусмотрев каникулы с 30 октября по 7 ноября 2021 года;

обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в полном объеме.";

8) пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Рязанской области:

организовать внесение изменений в учебные планы и календарные учебные графики подведомственных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусмотрев каникулы с 30 октября по 7 ноября 2021 года;

в подведомственных образовательных организациях с 30 октября по 7 ноября 2021 года организовать реализацию дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий;

обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в полном объеме;

с 30 октября по 7 ноября 2021 года отменить проведение смен в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, за исключением санаторно-курортных организаций (санаториев);

с 30 октября по 7 ноября 2021 года отменить работу лагерей с дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха, организованных на базе подведомственных образовательных организаций;

оздоровительную кампанию проводить с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

приостановить в физкультурно-спортивных организациях оказание платных услуг и реализацию программ спортивной подготовки на всех этапах для несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года;

приостановить организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований для несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года;

определить с 30 октября по 7 ноября 2021 режим работы подведомственных организаций культуры в соответствии с текущим графиком работы данных организаций при условии соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

провести информирование, в том числе с использованием средств массовой информации, юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории

соответствующего муниципального образования, о рекомендациях Роспотребнадзора, размещенных на официальном сайте данного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-dlya-biznesa-covid-19.php.";

9) абзац двадцатый пункта 21 изложить в следующей редакции:

"обеспечить работу поликлиник в режиме планового приема пациентов при условии соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;";

10) пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Министерству образования и молодежной политики Рязанской области:

"с 30 октября по 7 ноября 2021 года отменить проведение смен в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, за исключением санаторно-курортных организаций (санаториев);

с 30 октября по 7 ноября 2021 года отменить работу лагерей с дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха, организованных на базе подведомственных образовательных организаций;

оздоровительную кампанию проводить с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.";

11) дополнить пунктом 23 следующего содержания:

"23. Определить с 30 октября по 7 ноября 2021 режим работы организаций культуры, подведомственных министерству культуры и туризма Рязанской области, в соответствии с текущим графиком работы данных организаций при условии соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.";

12) пункт 24 дополнить абзацами следующего содержания: "Министерству физической культуры и спорта Рязанской области: приостановить в физкультурно-спортивных организациях оказание платных услуг и реализацию программ спортивной подготовки на всех этапах для несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года;

приостановить организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области для несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года.";

13) в абзаце втором пункта 25 слова "с круглосуточным пребыванием" исключить;

14) в пункте 26:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"с 25 октября 2021 года организовать обслуживание заявителей в ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" исключительно по предварительной записи, за исключением предоставления государственных услуг по государственной регистрации рождения, государственной регистрации смерти;";

дополнить абзацами следующего содержания:

"с 30 октября по 7 ноября 2021 года:

организовать обслуживание заявителей ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" в особом режиме;

приостановить предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях ГБУ РО "МФЦ Рязанской области", за исключением:

государственной регистрации рождения;

государственной регистрации смерти;

выдачи готовых документов по результатам предоставления государственных, муниципальных и иных услуг;";

15) дополнить пунктом 38 следующего содержания:

"38. Рекомендовать организациям частной системы здравоохранения определить с 30 октября по 7 ноября 2021 режим работы в соответствии с текущим графиком работы данных организаций при условии соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.";

16) дополнить пунктом 39 следующего содержания:

"39. Рекомендовать частным организациям культуры определить с 30 октября по 7 ноября 2021 режим работы в соответствии с текущим графиком работы данных организаций при условии соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.";

17) пункт 41 изложить в следующей редакции:

"41. Рекомендовать федеральным и частным образовательным организациям:

1) реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования:

внести изменения в учебные планы и календарные учебные графики, предусмотрев каникулы с 30 октября по 7 ноября 2021 года;

обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в полном объеме;

2) реализующим дополнительные общеразвивающие программы, с 30 октября по 7 ноября 2021 года организовать реализацию данных программ с использованием дистанционных образовательных технологий.";

18) пункт 42 изложить 6в следующей редакции:

"42. Физкультурно-спортивным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области спорта, деятельность спортивных объектов, деятельность спортивных клубов, деятельность фитнес-центров, прочую деятельность в области спорта, приостановить оказание услуг несовершеннолетним лицам (не достигших возраста 18 лет) в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года.".

19) в пункте 43:

абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

"с 30 октября по 7 ноября 2021 года отменить проведение смен в организациях отдыха' детей и их оздоровления всех типов, за исключением санаторно-курортных организаций (санаториев);

с 30 октября по 7 ноября 2021 года отменить работу лагерей с дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха, организованных на базе подведомственных образовательных организаций;";

в абзаце пятом слово "летнюю" исключить.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов







