СМИ: Состояние вышедшего из комы Валерия Гаркалина ухудшилось

Состояние заболевшего коронавирусом советского, российского актера Валерия Гаркалина ухудшилось. У 67-летнего народного артиста России почти полностью поражены легкие - такой информацией располагает Mash.

Актер находится в реанимации, он подключен к аппарату ЭКМО, сатурация упала до 40% и врачи отмечают, что функции легких постепенно снижаются, уточнено ресурсом.

Кроме того, в организме Гаркалина повышаются маркеры воспаления, существует риск развития тромбозов, сообщил источник.

Валерий Борисович Гаркалин родился в 1954 году в Москве. Известен по проектам "Ширли-мырли", "Катала", "Русская симфония", "Бедная Саша".

Ранее сообщалось, что артист пошел на поправку и вышел из комы.