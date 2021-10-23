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СМИ: Состояние вышедшего из комы Валерия Гаркалина ухудшилось

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    23.10.2021, 13:52
Текст:   Олег Усков

Состояние заболевшего коронавирусом советского, российского актера Валерия Гаркалина ухудшилось. У 67-летнего народного артиста России почти полностью поражены легкие - такой информацией располагает Mash.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Актер находится в реанимации, он подключен к аппарату ЭКМО, сатурация упала до 40% и врачи отмечают, что функции легких постепенно снижаются, уточнено ресурсом.

Кроме того, в организме Гаркалина повышаются маркеры воспаления, существует риск развития тромбозов, сообщил источник.

Валерий Борисович Гаркалин родился в 1954 году в Москве. Известен по проектам "Ширли-мырли", "Катала", "Русская симфония", "Бедная Саша".

Ранее сообщалось, что артист пошел на поправку и вышел из комы.

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