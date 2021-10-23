Постановление главного государственного санитарного врача по Ставропольскому краю от 18 октября 2021 года 231-П "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Ставропольском крае"

Я, Главный государственный санитарный врач по Ставропольскому краю А.В. Ермаков, проанализировав проявления эпидемического процесса по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Ставропольском крае в прошедшем периоде 2021 года, отмечаю, что эпидемиологическая обстановка оценивается как неблагополучная. В текущем году в крае зарегистрировано 51478 больных, показатель заболеваемости составил 1841,6 на 100 тыс. населения, что в 2,9 раза выше уровня заболеваемости за аналогичный период 2020 года. В том числе заболеваемость в сентябре и истекшем периоде октября 2021 года превысила уровень заболеваемости в аналогичном периоде 2020 года в 2,6 раза. В крае отмечена неблагоприятная тенденция к росту показателя летальности с 4,1% в августе 2021 года до 8,7% в октябре.

В течение последних трех недель в крае наблюдается рост заболеваемости COVID-2019 на 6%. Рост заболеваемости отмечен, в первую очередь, среди взрослых, при этом доля активного трудоспособного населения превышает 60% от всех зарегистрированных случаев.

В возрастной структуре заболевших рост заболеваемости отмечен у более молодого активного населения 18-29 лет на 46,0%, лиц 30-49 лет на 3,6%, лиц 50-64 года на 43,9%. Наибольшие показатели заболеваемости сохраняются у лиц 65 лет и старше, превышающие средний показатель по краю за прошедшую неделю на 78,5%.

Среди трудоспособного населения отмечается вовлечение профессиональных групп, имеющих многочисленные контакты с населением при оказании услуг (медицинских, образовательных, финансовых, коммунальных, реализации продукции и т.д.), а также в трудовых коллективах со значительным количеством сотрудников (промышленные предприятия, сельхозпредприятия, предприятия пищевой промышленности и т.п.).

На 14.10.2021 в крае первую вакцинацию против COVID-19 получили 753 909 жителей края (26,9 % от всего населения, 34,2 % от взрослого населения), законченную вакцинацию имеют 637 127 человек (22,7 % от всего населения, 28,9 % от взрослого населения). Данные показатели остаются на низком уровне в сравнении со среднероссийскими и не позволяют оказать существенное влияние на стабилизацию эпидситуации.

В связи с продолжающейся угрозой распространения COVID-19 среди населения Ставропольского края, на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьи 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.66, п.67 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 4, приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние 6 месяцев следующим категориям граждан:

1.1. Лица в возрасте 60 лет и старше.

1.2. Работники медицинских и санаторно-курортных организаций всех форм собственности.

1.3. Работники всех видов образовательных организаций вне зависимости от формы собственности.

1.4. Работники учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения, пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости.

1.5. Работники многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.6. Лица, проживающие в стационарных организациях социального обслуживания населения.

1.7. Работники организаций транспорта и транспортной инфраструктуры, энергетики, промышленных предприятий, сельского хозяйства и перерабатывающей пищевой промышленности.

1.8. Сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, работники судебных органов.

1.9. Лица, подлежащие призыву на военную службу.

1.10. Работники организаций сферы предоставления услуг:

- торговли продовольственными и непродовольственными товарами;

- салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых, в том числе прачечных, химчисток, ателье и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций;

- почтовой связи;

- сотовой связи;

- по перевозке пассажиров, багажа и грузов;

- жилищно-коммунального хозяйства;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, филармоний, библиотек, дворцов и домов культуры, лекций, тренингов;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер-классов, цирков, зоопарков, аквапарков;

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

- юридических, типографских услуг;

- гостиничных, туристических услуг;

- информационных услуг;

- услуг аптек и ветеринарных организаций;

- услуг клининговых компаний;

- услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;

- услуг охранных предприятий;

- услуг доставки, курьерских услуг.

1.11. Государственные гражданские и муниципальные служащие.

1.12. Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет.

2. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на лиц, имеющих документально подтвержденные медицинскими организациями противопоказания к вакцинации против COVID-2019 в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики COVID-2019.

3. Руководителям организаций и предприятий независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ставропольского края, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

3.1. Представить не позднее 25.10.2021 в медицинские организации по месту расположения объекта списки работников согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

3.2. В срок до 19.11.2021 организовать проведение профилактических прививок против COVID-2019 первым компонентом (дозой) или однокомпонентной вакциной, в срок до 20.12.2021 вторым компонентом (дозой) вакцины.

3.3. Оказывать содействие медицинским работникам в проведении вакцинации сотрудников.

3.4. Отстранить от работы или перевести на дистанционный режим работы работников, не имеющих ни одной прививки против COVID-2019 с 19.11.2021, без законченного курса вакцинации - с 20.12.2021 на период эпидемиологического неблагополучия.

3.5. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди работников по вопросам профилактики COVID-2019, обратив особе внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

4. Главам муниципальных и городских округов Ставропольского края:

4.1. Принять участие и оказать содействие в организации проведения профилактических прививок против COVID-2019 среди категорий жителей городов и районов, указанных в п. 1 настоящего Постановления.

4.2. Организовать информирование населения о преимуществах иммунизации в профилактике COVID-2019.

5. Руководителям министерств и ведомств Ставропольского края организовать проведение профилактических прививок против COVID-2019 среди своих сотрудников и сотрудников подведомственных организаций и учреждений.

6. Министру здравоохранения Ставропольского края (Колесникову В.Н.):

6.1. Представить сводный план вакцинации против COVID-2019 граждан в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления в разрезе муниципальных образований и контингентов в адрес Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в срок до 29.10.2021.

6.2. Организовать проведение иммунизации против COVID-2019 по эпидемическим показаниям категориям гражданам, включенным в п.1 настоящего Постановления, в том числе с организацией работы прививочных бригад в трудовых коллективах, с соблюдением условий по хранению и транспортированию вакцин против COVID-2019.

6.3. Принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против COVID-2019 лиц старше 60 лет с организацией вакцинации на дому.

6.4. Обеспечить учет привитых против COVID-2019 лиц и своевременное внесение сведений в учетную медицинскую документацию с еженедельным представлением информации о численности контингентов в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления, из них привитых против COVID-2019, в разрезе муниципальных образований Ставропольского края начиная с 01.11.2021 в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае".

6.5. Обеспечить проведение широкой информационно-разъяснительной работы среди населения по пропаганде иммунизации против COVID-19, как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

7. Главному врачу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае" (Соломащенко Н.И.) организовать представление сводной информации о численности контингентов в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления, из них привитых против COVID-2019, в разрезе муниципальных образований Ставропольского края в Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю еженедельно, начиная с 03.11.2021.

8. Заместителю руководителя (Ковальчук И.В.), начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против COVID-19 по эпидемическим показаниям отдельным категориям, установленным пунктом 1 настоящего Постановления, с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние 6 месяцев.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

10. Постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

А.В.Ермаков

Приложение к постановлению







