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23 октября 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Ставропольскому краю от 18 октября 2021 года 231-П "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Ставропольском крае"

Дата подписания 18 октября 2021 г.
Опубликован 23 октября 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

На Ставрополье введут обязательную вакцинацию от коронавируса

Я, Главный государственный санитарный врач по Ставропольскому краю А.В. Ермаков, проанализировав проявления эпидемического процесса по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Ставропольском крае в прошедшем периоде 2021 года, отмечаю, что эпидемиологическая обстановка оценивается как неблагополучная. В текущем году в крае зарегистрировано 51478 больных, показатель заболеваемости составил 1841,6 на 100 тыс. населения, что в 2,9 раза выше уровня заболеваемости за аналогичный период 2020 года. В том числе заболеваемость в сентябре и истекшем периоде октября 2021 года превысила уровень заболеваемости в аналогичном периоде 2020 года в 2,6 раза. В крае отмечена неблагоприятная тенденция к росту показателя летальности с 4,1% в августе 2021 года до 8,7% в октябре.

В течение последних трех недель в крае наблюдается рост заболеваемости COVID-2019 на 6%. Рост заболеваемости отмечен, в первую очередь, среди взрослых, при этом доля активного трудоспособного населения превышает 60% от всех зарегистрированных случаев.

В возрастной структуре заболевших рост заболеваемости отмечен у более молодого активного населения 18-29 лет на 46,0%, лиц 30-49 лет на 3,6%, лиц 50-64 года на 43,9%. Наибольшие показатели заболеваемости сохраняются у лиц 65 лет и старше, превышающие средний показатель по краю за прошедшую неделю на 78,5%.

Среди трудоспособного населения отмечается вовлечение профессиональных групп, имеющих многочисленные контакты с населением при оказании услуг (медицинских, образовательных, финансовых, коммунальных, реализации продукции и т.д.), а также в трудовых коллективах со значительным количеством сотрудников (промышленные предприятия, сельхозпредприятия, предприятия пищевой промышленности и т.п.).

На 14.10.2021 в крае первую вакцинацию против COVID-19 получили 753 909 жителей края (26,9 % от всего населения, 34,2 % от взрослого населения), законченную вакцинацию имеют 637 127 человек (22,7 % от всего населения, 28,9 % от взрослого населения). Данные показатели остаются на низком уровне в сравнении со среднероссийскими и не позволяют оказать существенное влияние на стабилизацию эпидситуации.

В связи с продолжающейся угрозой распространения COVID-19 среди населения Ставропольского края, на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьи 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.66, п.67 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 4, приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние 6 месяцев следующим категориям граждан:

1.1. Лица в возрасте 60 лет и старше.

1.2. Работники медицинских и санаторно-курортных организаций всех форм собственности.

1.3. Работники всех видов образовательных организаций вне зависимости от формы собственности.

1.4. Работники учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения, пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости.

1.5. Работники многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.6. Лица, проживающие в стационарных организациях социального обслуживания населения.

1.7. Работники организаций транспорта и транспортной инфраструктуры, энергетики, промышленных предприятий, сельского хозяйства и перерабатывающей пищевой промышленности.

1.8. Сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, работники судебных органов.

1.9. Лица, подлежащие призыву на военную службу.

1.10. Работники организаций сферы предоставления услуг:

- торговли продовольственными и непродовольственными товарами;

- салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых, в том числе прачечных, химчисток, ателье и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций;

- почтовой связи;

- сотовой связи;

- по перевозке пассажиров, багажа и грузов;

- жилищно-коммунального хозяйства;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, филармоний, библиотек, дворцов и домов культуры, лекций, тренингов;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер-классов, цирков, зоопарков, аквапарков;

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

- юридических, типографских услуг;

- гостиничных, туристических услуг;

- информационных услуг;

- услуг аптек и ветеринарных организаций;

- услуг клининговых компаний;

- услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;

- услуг охранных предприятий;

- услуг доставки, курьерских услуг.

1.11. Государственные гражданские и муниципальные служащие.

1.12. Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет.

2. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на лиц, имеющих документально подтвержденные медицинскими организациями противопоказания к вакцинации против COVID-2019 в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики COVID-2019.

3. Руководителям организаций и предприятий независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ставропольского края, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

3.1. Представить не позднее 25.10.2021 в медицинские организации по месту расположения объекта списки работников согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

3.2. В срок до 19.11.2021 организовать проведение профилактических прививок против COVID-2019 первым компонентом (дозой) или однокомпонентной вакциной, в срок до 20.12.2021 вторым компонентом (дозой) вакцины.

3.3. Оказывать содействие медицинским работникам в проведении вакцинации сотрудников.

3.4. Отстранить от работы или перевести на дистанционный режим работы работников, не имеющих ни одной прививки против COVID-2019 с 19.11.2021, без законченного курса вакцинации - с 20.12.2021 на период эпидемиологического неблагополучия.

3.5. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди работников по вопросам профилактики COVID-2019, обратив особе внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

4. Главам муниципальных и городских округов Ставропольского края:

4.1. Принять участие и оказать содействие в организации проведения профилактических прививок против COVID-2019 среди категорий жителей городов и районов, указанных в п. 1 настоящего Постановления.

4.2. Организовать информирование населения о преимуществах иммунизации в профилактике COVID-2019.

5. Руководителям министерств и ведомств Ставропольского края организовать проведение профилактических прививок против COVID-2019 среди своих сотрудников и сотрудников подведомственных организаций и учреждений.

6. Министру здравоохранения Ставропольского края (Колесникову В.Н.):

6.1. Представить сводный план вакцинации против COVID-2019 граждан в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления в разрезе муниципальных образований и контингентов в адрес Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в срок до 29.10.2021.

6.2. Организовать проведение иммунизации против COVID-2019 по эпидемическим показаниям категориям гражданам, включенным в п.1 настоящего Постановления, в том числе с организацией работы прививочных бригад в трудовых коллективах, с соблюдением условий по хранению и транспортированию вакцин против COVID-2019.

6.3. Принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против COVID-2019 лиц старше 60 лет с организацией вакцинации на дому.

6.4. Обеспечить учет привитых против COVID-2019 лиц и своевременное внесение сведений в учетную медицинскую документацию с еженедельным представлением информации о численности контингентов в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления, из них привитых против COVID-2019, в разрезе муниципальных образований Ставропольского края начиная с 01.11.2021 в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае".

6.5. Обеспечить проведение широкой информационно-разъяснительной работы среди населения по пропаганде иммунизации против COVID-19, как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

7. Главному врачу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае" (Соломащенко Н.И.) организовать представление сводной информации о численности контингентов в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления, из них привитых против COVID-2019, в разрезе муниципальных образований Ставропольского края в Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю еженедельно, начиная с 03.11.2021.

8. Заместителю руководителя (Ковальчук И.В.), начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против COVID-19 по эпидемическим показаниям отдельным категориям, установленным пунктом 1 настоящего Постановления, с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние 6 месяцев.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

10. Постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

А.В.Ермаков

Приложение к постановлению



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Приложение к постановлению
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