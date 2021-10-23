Ученые выяснили, кто может умереть от COVID-19 после прививки

После вакцинации умереть от COVID-19 могут пожилые люди с большим количеством сопутствующих заболеваний. Об этом заявили итальянские ученые. Они проанализировали данные по коронавирусу с 1 февраля по 5 октября 2021 года. За это время от вызванных COVID-19 осложнений скончались 38 тысяч человек, из которых 33,6 тысячи не были привиты.

Сердечно-сосудистые заболевания, старческое слабоумие и рак максимально увеличивали риск летального исхода. Среди вакцинированных срeдний возраст умерших составил 85 лeт. Но даже у привитых бабушек и дедушек шанс победить болезнь выше, чем у тех, кто прививку не сделал, сообщает Reuters.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что у вакцинированных очень редко бывают тяжелые формы COVID-19. Но некоторые все же оказываются в реанимации. Это происходит индивидуально и в каждом случае нужно разбираться отдельно, подчеркнул врач.