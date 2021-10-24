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24.10.2021 13:21
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по экстрадиции Исмаилова

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своим коллегам совместно с сотрудниками Генпрокуратуры и МИД России принять дополнительные меры для экстрадиции бизнесмена Тельмана Исмаилова из Черногории. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Россия требует от Черногории выдачи Тельмана Исмаилова

Отмечается, что Исмаилов обвиняется в России в причастности к убийству двух предпринимателей, похищению человека и незаконному обороту оружия. "С учетом того, что преступления, которые инкриминированы Исмаилову, совершены в отношении граждан Российской Федерации, отвечать за них он должен по российским законам", - говорится в сообщении.

Бастрыкин также поблагодарил Интерпол за эффективную работу по розыску Исмаилова. Ранее Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче Исмаилова из Черногории.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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