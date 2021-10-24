Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль пытается закрепиться на непривычных отметках, передышка нефтяного рынка может оказаться временной, а на фондовом рынке динамику можно считать мягко говоря неоднозначной. О том, как будет развиваться ситуация дальше, рассказали "РГ" финансовые аналитики.

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик "Совкомбанка":

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе рубль попробует закрепиться ниже отметки 70 к доллару. Целевые диапазоны на неделю - 69,5-71,5 к доллару и 81-83 к евро с тенденцией к укреплению к нижним границам интервалов.

Рубль получил поддержку от резкого ужесточения монетарной политики Банком России. Центробанк неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Регулятор оставил сигнал о возможности дополнительного подъема ставки позднее в этом году.

В базовом сценарии ожидаем повышения ключевой ставки в декабре ещё на 25 базисных пунктов, до 7,75%. Однако в случае, если инфляция не будет замедляться, Банк России может поднять ставку в декабре ещё на 100 базисных пунктов, до 8,5%.

Валютный рынок является крайне чувствительным к коротким ставкам. Увеличение реальной рублевой процентной ставки повышает привлекательность российских активов и ведет к притоку иностранного капитала в страну, в том числе посредством операций керри трейд.

Сохранение цен на нефть, газ, металлы и другое экспортное сырьё вблизи рекордных максимумов приводит не только повышенному притоку валюты в страну по текущему счету платежного баланса РФ, но и к притоку портфельных инвестиций в российские акции.

Цены на сырьевые товары в рублях находятся вблизи своих рекордных значений, что увеличивает не только экспортную выручку российских компаний, но и налоговые отчисления в бюджет. На этой неделе ожидается пик налоговых платежей, когда экспортёры продают валютную выручку и покупают рубли для расчетов с бюджетом.

Также в пользу российской валюты выступают спокойный геополитический фон и информация о возможной новой встрече президентов России и США до конца этого года. Ожидания переговоров на высшем уровне могут снизить санкционные риски и улучшить восприятие российских активов в глазах иностранных инвесторов.

Сдерживать укрепление рубля будут ежедневные покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила и растущие доходности гособлигаций США. Продажи на глобальном долговом рынке вызваны повышенной инфляцией и ожиданиями ужесточения монетарной политики ФРС. Это негативно сказывается на валютных и долговых рынках развивающихся стран, включая Россию.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Понижательная коррекция нефтяного рынка выглядит логичной на фоне предыдущего активного роста котировок. Укрепление доллара и желание инвесторов зафиксировать прибыль являются основными поводами для нисходящей динамики. Запасы нефти в США продолжают снижаться, при этом ОПЕК+ пока не планирует увеличивать физические объемы добычи нефти сверх запланированного графика.

Таким образом, передышка нефтяного рынка выглядит временной. Риски возникновения энергетического кризиса и дефицита предложения энергоносителей не исчезли, что будет поддерживать цены на нефть на высоких уровнях. Пока же логичной выглядит консолидация на уровне $85 за баррель Brent.

Биржа

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- Индекс МосБиржи завершил неделю на новом недельном минимуме. Кроме неоднозначной динамики биржевых площадок и нефти давление на российский рынок оказало неожиданно жесткое решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта. Консенсус склонялся к увеличению на 0,5 процентного пункта. К тому же регулятор дал понять, что готов к подобному шагу и на последнем в 2021 году заседании в середине декабря.

Рост ставок в экономике является фундаментальным негативом для большинства отраслей, за исключением финансового сектора. Во-первых, это увеличивает затраты компаний на обслуживание кредитов. Во-вторых, привлекательность акций снижается по соотношению риск/доходность в сравнении с менее рискованными облигациями, доходность которых растет на ожиданиях дальнейшего повышения ключевой ставки.

Кроме того, ужесточение монетарной политики выступает одним из ключевых факторов укрепления любой валюты. В пятницу рубль на решении ЦБ резко повысился, обновив 15-месячные вершины. Это оказало дополнительное давление на индекс МосБиржи: в итоге он потерял 0,5%, тогда как индекс РТС прибавил 0,5%.

На следующей неделе большую роль в динамике всех рынков может сыграть статистика по американской экономике. Учитывая, что инвесторы уже смирились с приближением начала сворачивания монетарных стимулов ФРС, а скорость этого процесса в целом обозначена регулятором, более слабые данные могут вызвать снижение биржевых активов. Дело в том, что на фоне высокой инфляции ФРС уже не может оттягивать старт ужесточения денежно-кредитной политики. В то же время экономика все еще может нуждаться в мерах монетарной поддержки, особенно на фоне сохранения актуальности проблемы пандемии.

При этом высокая стоимость сырьевых товаров, особенно энергоносителей, которая выступала одним из главных драйверов роста наших акций, вызывает все большее беспокойство у глобальных инвесторов. Подорожание сырья негативно сказывается на экономической динамике, а также вызывает ускорение и без того высокой инфляции. Это в свою очередь подталкивает центробанки к более быстрому ужесточению монетарной политики, что также способно ухудшить долгосрочные перспективы мировой экономики.

Поэтому в ближайшую неделю динамика внешних рынков, скорее всего, останется неоднозначной, возможны резкие разнонаправленные движения. В результате это будет препятствовать формированию устойчивой тенденции у нас. Тем более что российский рынок находится недалеко от исторических вершин, и многие инвесторы предпочитают фиксировать прибыль, не видя потенциала существенного роста с текущих уровней. Это обуславливает высокую чувствительность российского рынка к внешним негативным сигналам.

Таким образом, сейчас для следующей недели наиболее вероятным видится сценарий консолидации российских фондовых индикаторов в диапазоне, который сформирован за последние две недели. У индекса МосБиржи он находится в границах 4160-4290 пунктов, у индекса РТС - 1835-1905 пунктов. Выход из него в любую сторону может произойти при усилении одного из ключевых факторов, среди которых глобальная динамика пандемии, данные по крупнейшим экономикам, а также развитие ситуации с китайским проблемным застройщиком Evergrande, имеющим самый большой в мире корпоративный долг. С сентября компания пропускает процентные платежи по своим облигациям, что угрожает дефолтом. Банкротство столь крупного должника может не только ударить по финансовой системе Китая, но и нанести ущерб экономическому росту страны, который и без того демонстрирует замедление.

Впрочем, высокие цены на экспортируемые Россией товары, а также значительный запас прочности финансово-экономической системы страны вместе с большими резервами ЦБ и ФНБ могут длительное время защищать нас от внешних рыночных потрясений, в том числе провалов сырьевых котировок. Однако появление серьезной угрозы долгосрочным перспективам спроса на сырье может вызвать упреждающие продажи рублевых активов, что приведет к резкому снижению их стоимости.