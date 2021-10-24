Генетик: Для полноценной борьбы с COVID нужно прервать контакты на 2 недели

Нерабочие дни, введенные в России из-за ситуации с коронавирусом, могут быть продлены, так как для полноценной борьбы с COVID-19 нужно прервать контакты минимум на две недели. Такое мнение высказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Минимальный срок, после которого будет заметен спад, это минимум две недели. Столько нужно, чтобы переломить тренд", - цитирует эксперта ТАСС. Исаев добавил, что сейчас правительство принимает все необходимые меры для повышения охвата вакцинацией от коронавируса. Только когда 80 процентов населения сделают прививки, уровень заболеваемости начнет снижаться, подчеркнул врач.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в связи с неблагоприятной эпидобстановкой. При этом главы регионов могут ввести этот режим раньше или продлить. "Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии", - отметил глава государства.

Главврач 40-й городской больницы Денис Проценко объяснил, что нерабочая неделя должна помочь прервать цепочки распространения вируса. Это не праздники, а необходимая передышка. "Подобные "выходные" будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и не начнем с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ. Мы уже потеряли слишком много времени!" - отметил медик.