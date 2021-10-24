Новости

Состояние заболевшего COVID-19 мэра Новосибирска оценили как хорошее 12:20
В Подмосковье установлен абсолютный рекорд по коронавирусу 12:20
Прокуратура начала проверку ДТП с шестью погибшими в Калмыкии 11:58
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с SMS-атакой 11:56
Кабмин выделил деньги на новые стандарты для туротрасли 11:42
Бегунья из Эфиопии Гидей побила рекорд мира в полумарафоне 11:38
Оперштаб: В Москве выявлено 5279 новых случаев COVID-19 11:25
Трусова, несмотря на травму, установила личный рекорд на Гран-при США 11:23
Глава наблюдателей от СНГ назвал выборы в Узбекистане демократичными 11:12
В России хотят создать систему распознавания курильщиков-нарушителей 11:10
В столичном регионе из-за ветра ввели "желтый" уровень опасности 11:08
Число погибших в ДТП в Калмыкии выросло до шести человек 10:58
Кабмин не поддержал поправки о наказании за невыполнение предвыборных обещаний 10:40
Емельяненко с высокой долей вероятности проведет еще один бой 10:40
Емельяненко травмировал сопернику челюсть в поединке в Москве 10:23
Работы Пабло Пикассо проданы на аукционе за 110 миллионов долларов 10:14
Банкир дал советы по инвестициям для умножения сбережений 09:54
Наблюдатели от ПА ОБСЕ довольны ходом выборов в Узбекистане 09:23
Почти 40% россиян в пандемию сменили сферу деятельности 09:00
Небензя выступил против попыток пересмотра Устава ООН 08:24
Названы условия снижения заболеваемости коронавирусом 08:15
В США и Германии отреагировали на намерение Турции выслать послов 07:48
Эксперт рассказала, у кого в ноябре вырастет пенсия 07:39
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП с автобусом 06:40
Взрыв газа в Шэньяне повредил около 100 зданий 06:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
24.10.2021 11:42
Рубрика: Власть

Правительство профинансирует разработку новых стандартов в сфере туризма

Текст: Дмитрий Гончарук
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соответствующие международной практике стандарты для туристической отрасли появятся в России. Распоряжение о выделении средств на их разработку подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Мишустин: Еще 150 университетов присоединятся к программе студенческого туризма

Обновление стандартов предусматривает национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", который утвержден в 2021 году. В кабмине отметили, что предполагается подготовить не менее 30 документов, которые затем станут частью национальной системы стандартизации.

"Принятие новых стандартов повысит конкурентоспособность и качество туристических услуг, сделает отдых в России более комфортным и безопасным", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Правила составят с учетом целей устойчивого развития и особенностей функционирования туристических заведений в период пандемии COVID-19. "К работе над ними помимо профильных организаций привлекут представителей отрасли и экспертов", - подчеркнули в кабмине.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что наряду с растущим турпотоком внутри страны правительство видит важной задачей формирование условий, при которых туристическая отрасль будет функционировать, строго следуя принципу безопасности для граждан. "Это касается как вопросов качества оказания туристических услуг, так и услуг в разрезе отдельных видов туризма", - объяснял вице-премьер.

Ростуризму поручено проконтролировать эффективность расходования бюджетных средств. Соответствующий доклад должен быть представлен в кабмин до 26 декабря 2022 года.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Туризм Правительство Председатель Правительства Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 35 660 случаев COVID-19 в 85 регионах
В США и Германии отреагировали на намерение Турции выслать послов
В Узбекистане начались выборы президента
В Петербурге на неделю введут жесткие ограничения по COVID-19
Число погибших в ДТП в Калмыкии выросло до шести человек
О чем рассказал Владимир Путин на Валдайском форуме
Верховный суд разъяснил: Долговые выплаты можно индексировать