Соответствующие международной практике стандарты для туристической отрасли появятся в России. Распоряжение о выделении средств на их разработку подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Обновление стандартов предусматривает национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", который утвержден в 2021 году. В кабмине отметили, что предполагается подготовить не менее 30 документов, которые затем станут частью национальной системы стандартизации.

"Принятие новых стандартов повысит конкурентоспособность и качество туристических услуг, сделает отдых в России более комфортным и безопасным", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Правила составят с учетом целей устойчивого развития и особенностей функционирования туристических заведений в период пандемии COVID-19. "К работе над ними помимо профильных организаций привлекут представителей отрасли и экспертов", - подчеркнули в кабмине.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что наряду с растущим турпотоком внутри страны правительство видит важной задачей формирование условий, при которых туристическая отрасль будет функционировать, строго следуя принципу безопасности для граждан. "Это касается как вопросов качества оказания туристических услуг, так и услуг в разрезе отдельных видов туризма", - объяснял вице-премьер.

Ростуризму поручено проконтролировать эффективность расходования бюджетных средств. Соответствующий доклад должен быть представлен в кабмин до 26 декабря 2022 года.