Как грузовой фургон Lada Largus поехал после рестайлинга

Пройдя через процедуру рестайлинга, грузовой фургон Lada Largus получил много приятных новшеств, сохранил толику бюджетных решений и по-прежнему извлекает выгоду из микса технических ноу-хау от российского и французского автопрома.

Высокий универсал Lada Largus был одним из бестселлеров "АвтоВАЗа" даже до обновления, однако, как ни крути, выбивался из модельного ряда, примыкая в этом смысле к семейству Niva, не имеющего X-лица.

И вот, наконец, мы видим на фасаде обрусевшей французской модели (Largus, напомним, ведет родословную от Dacia/Renault Logan MCV первого поколения) X-росчерки, капот, улучшивший общую аэродинамику, равно как более эффективные фары, позаимствованные у Renault Logan новой генерации.

Боковины же украшают зеркала с встроенными индикаторами поворота от семейства Lada Vesta. При этом у нас на тесте коммерческая модификация - цельнометаллический фургон, для которого, как известно, недоступно топовое исполнение Luxe, но испытуемый тем не менее щеголяет бамперами, окрашенными в цвет кузова и легкосплавными колесными дисками.

На рабочий лад

Фото: Борис Захаров

Кабина в еще большей степени "офранцужена". Передняя панель с глубокой, а потому удобной вещевой нишей в ее правой части и центральная консоль с трио тумблеров кондиционера до боли знакомы по Renault Duster прошлого поколения, и, надо сказать, новая обстановка вазовскому трудяге очень идет.

Что не менее важно, благодаря ей улучшилась эргономика. К примеру, справа от 7-дюймового тачскрина мультимедиа организован силовой USB-слот для быстрой подзарядки и интеграции гаджетов, стеклоподъемники расположились наконец-то на подлокотниках дверей, а кресла, позаимствованные у семейства Renault Sandero, получили более "человеческий" алгоритм настроек.

К примеру, теперь не нужно прыгать на водительском месте, как мячик, чтобы отрегулировать сиденье по высоте. Жаль только, что модный руль, взятый у Lada Vesta, настраивается лишь по наклону, а использовать механический ручник не слишком удобно из-за нависающего над ним бокса-подлокотника.

Отдельно нужно сказать о штатной пластиковой перегородке, отделяющей кабину от грузовых закромов. Этот элемент, понятное дело, нужен для безопасности. При резком торможении композитная, но прочная стенка не даст багажу полететь на затылки седоков.

Однако из-за этого заборчика откинуть спинки сидений далеко назад не получится, к тому же, увы, вазовцы не предусмотрели ни глубоких вещевых полок (место под них есть и над лобовым стеклом, и над подголовниками сидений), ни даже крючков для одежды. Все лишнее в результате приходится держать в грузовом отсеке. Впрочем, конструкцию перегородки можно доработать, открутив несколько саморезов-Torx. Тогда можно снять "заборчик" полностью, либо одну из двух его частей. Удалив правый сектор, можно будет сильно наклонить спинку пассажирского сиденья и перевозить "негабарит" длиной до 3 метров.

Что касается погрузочного потенциала, здесь Largus на высоте, поскольку вещи можно забрасывать в кузов как с бортов (через широкие двери), так и сзади - через распашные ассиметричные створки, открывающиеся на 180 градусов. В полу, обшитом ударопрочным пластиком, имеются крепежные проушины, на потолке - мощный светильник, а в одной из стенок - розетка на 12 В.

Обескуражили лишь бюджетные алгоритмы повышения жесткости конструкции кузова. Прямо на выступающие в грузовой "короб" арки колес приварены треугольные направляющие, поддерживающие стенки кузова. Такая куча-мала крадет полезное пространство. А как было бы хорошо, если бы арки взяли в фанерные короба, как у иных конкурентов. Тогда на этих столиках, как на полках, можно было бы размещать груз - вазовцам на заметку!

Моторная ревизия

Фото: Борис Захаров

Пожалуй, главное позитивное впечатление за рулем я получил от модернизированного 1,6-литрового 8-клапанного мотора, прибавившего 3 л.с. (теперь 90 л.с.) и получившего новый индекс ВАЗ-11182 (вместо прежнего ВАЗ-11189). Работы по улучшению шатунно-поршневой группы, модернизации коленвала и газораспределительного механизма не прошли даром.

Силовой агрегат стал заметно отзывчивее на "низах" и немного прибавил в эластичности. Но даже важнее, что именно на коммерческом цельнометаллическом фургоне 90-сильный двигатель агрегатирован с 5-ступенчатой "механикой" Renault JR5, у которой мало того, что хороша избирательность, здесь еще применена очень короткая главная пара (4,9). Отсюда - приемистость при стартах и ускорениях в городе, равно как живой отклик на газ. Такие настройки явно заданы с прицелом на эксплуатацию машины, загруженной под завязку. К слову, Largus может взять на борт 725 кг, что весьма немало для машины с габаритами "легковушки".

Добавлю, что после модернизации мотор еще и поумерил аппетит. В моем случае универсал израсходовал порядка 7 л/100 км при движении по трассе со скоростью 110 км/ч и 11,5 л/100 км по городу с эпизодическом стоянием в пробках. Причем речь идет о народном 92-м бензине, который официально санкционирован к заливке.

Фото: Борис Захаров

Управляемость в целом осталась такой же, как и у предшественника. Ввиду того, что Largus сохранил внушительную колесную базу 2905 мм, диаметр разворота здесь не самый маленький - 11,25 м, иногда в тесном дворе приходится от души покрутить длинный и сравнительно тугой руль.

В результате возникает ощущение, что ты в буквальном смысле накручиваешься на "баранку". Зато на трассе вазовец стоит как влитой даже на скорости под 150 км/ч. Плавность хода - чуть ниже, чем у пассажирской версии, но приемлема. Немного раздражает лишь парусность, неизбежная для машины с высоким и длинным кузовом. Руль при этом хоть тугой и тяжелый, но информативен, так что связь с машиной ощущается в полной мере.

Тормоза - вполне эффективные, разве что ABS срабатывает рановато. А вот ESP, увы, как не было, так и нет, и это как минимум обидно и как максимум опасно, особенно во время управления по скользкому льду зимой. Шумоизоляция осталось на прежнем, не самом высоком уровне. Несмотря на то что вазовцы отчитались о серьезном улучшении шумоизолирующих качеств Largus, такие улучшения получило лишь старшее и самое дорогое исполнение Luxe, которое, повторимся, для трудяги с цельно-металлическим кузовом не предлагается.

Как бы то ни было, если не загонять стрелку спидометра выше отметки 110 км/ч, шум из-под капота и арок колес досаждает куда меньше, чем если вы наберете 130 км/ч и больше. Возможности машины, к слову, позволяют ехать с такой скоростью, однако двигатель выходит при этом на высокие обороты, начинает истошно завывать, и, естественно, при таком раскладе и невозможности активировать несуществующую здесь шестую передачу драматическим образом растет расход. Сжечь 12 или 13 л/100 км в процессе езды по трассе вполне реально.

Что в итоге

Фото: Борис Захаров

Одним словом, грузовой Largus даром что не хватает звезд с неба, показался мне приятным, комфортным и честным автомобилем.

Жаль, конечно, что из-за невозможности заказать такой автомобиль в топовой комплектации, вы не сможете заполучить полный набор теплых опций и прежде всего подогрев "лобовухи", а также камеру заднего вида, которая немаленькому автомобилю с заглушками вместо задних боковых стекол явно не помешала бы. Однако здесь есть чуткие задние датчики парковки, а во внешние зеркала от Lada Vesta видишь больше дороги, чем в более компактные аналоги предшественника. Ну и, наконец, вилка цен на машину с начальным 1,6-литровым 90-сильным мотором не может не радовать - от 773 900 до 872 900 рублей.

В общем, в лице рестайлингового Largus мы получили всю ту же "рабочую лошадку", но только в более модном и комфортном исполнении. Не сомневаюсь, что этот труженик сохранит статус бестселлера, тем более что прямых конкурентов на нашем рынке у грузовой версии - раз, два и обчелся. За ближайших конкурентов, фургоны Peugeot Partner и Fiat Doblo Cargo, просят от 1 299 000 и от 1 595 000 рублей соответственно.