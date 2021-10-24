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24.10.2021 21:40
Рубрика: Общество

Кардиолог рассказал, как снизить давление без лекарств

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На ранних стадиях развития гипертонии давление можно снизить без использования лекарств, рассказал кардиолог Сергей Иванов.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Для этого, по его словам, надо постараться избавиться от лишних килограммов, отказаться от вредных привычек, уменьшить потребление соли и начать высыпаться.

Кроме того, приостановить развитие гипертонии могут физические нагрузки в аэробном режиме.

"Даже у больного, у которого вполне возможно впоследствии разовьется гипертоническая болезнь, требующая медикаментозного лечения, на каком-то этапе немедикаментозного лечения будет достаточно", - отметил Иванов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Медик уточнил, что его советы касаются только тех людей, у которых артериальное давление повышается 1-2 раза в неделю до невысоких величин.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова объяснила, что достаточно десяти минут спорта в день, чтобы укрепить здоровье сердца.

Общество Здоровье

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