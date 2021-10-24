Кардиолог рассказал, как снизить давление без лекарств

На ранних стадиях развития гипертонии давление можно снизить без использования лекарств, рассказал кардиолог Сергей Иванов.

Для этого, по его словам, надо постараться избавиться от лишних килограммов, отказаться от вредных привычек, уменьшить потребление соли и начать высыпаться.

Кроме того, приостановить развитие гипертонии могут физические нагрузки в аэробном режиме.

"Даже у больного, у которого вполне возможно впоследствии разовьется гипертоническая болезнь, требующая медикаментозного лечения, на каком-то этапе немедикаментозного лечения будет достаточно", - отметил Иванов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Медик уточнил, что его советы касаются только тех людей, у которых артериальное давление повышается 1-2 раза в неделю до невысоких величин.

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