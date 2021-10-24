Кормящим мамам разрешили прививаться "Спутником V"

Грудное вскармливание больше не является противопоказанием для прививки вакциной "Спутник V". Изменения в инструкцию к применению препарата утверждены Минздравом России, подтвердили "РГ" в пресс-службе министерства.

Ранее, напомним, было рекомендовано прививаться беременным.

При этом в инструкции отмечают, что пока нет данных о том, проникают ли компоненты вакцины в грудное молоко. "Клинические исследования по применению препарата "Гам-ковид-вак" у женщин, кормящих грудью, и младенцев отсутствуют. В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации", - говорится в обновленной версии инструкции.

Отметим, что аналогичный подход применяют в мире по прививкам вакциной Pfizer. В инструкции к препарату также говорится, что беременные и кормящие могут привиться, однако прежде необходимо проконсультироваться со свои врачом.

Тем не менее, в Израиле, например, недавно вышли рекомендации министерства здравоохранения: прививаться препаратом Pfizer теперь рекомендуют женщинам с первого триместра беременности (ранее вакцинация рекомендовалась на более поздних сроках).