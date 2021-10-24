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24.10.2021 18:14
Рубрика: Общество

Кормящим мамам разрешили прививаться "Спутником V"

Текст: Ирина Невинная
Грудное вскармливание больше не является противопоказанием для прививки вакциной "Спутник V". Изменения в инструкцию к применению препарата утверждены Минздравом России, подтвердили "РГ" в пресс-службе министерства.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Ранее, напомним, было рекомендовано прививаться беременным.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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При этом в инструкции отмечают, что пока нет данных о том, проникают ли компоненты вакцины в грудное молоко. "Клинические исследования по применению препарата "Гам-ковид-вак" у женщин, кормящих грудью, и младенцев отсутствуют. В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации", - говорится в обновленной версии инструкции.

Отметим, что аналогичный подход применяют в мире по прививкам вакциной Pfizer. В инструкции к препарату также говорится, что беременные и кормящие могут привиться, однако прежде необходимо проконсультироваться со свои врачом.

Тем не менее, в Израиле, например, недавно вышли рекомендации министерства здравоохранения: прививаться препаратом Pfizer теперь рекомендуют женщинам с первого триместра беременности (ранее вакцинация рекомендовалась на более поздних сроках).

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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