Отзывы о Mazda CX-5: несбывшаяся мечта

Дебютный кроссовер от Mazda получился сразу. Японцы органично вписали крупный кузов в фирменный стиль и, главное, сохранили машине породистые повадки, несмотря на массу и центр тяжести. Собственно, ожидать другого было сложно - продажи Mazda в России держатся, главным образом, на CX-5. Однако анализ отзывов покупателей заставил удивиться бывалых автоэкспертов редакции: оказывается, японский кроссовер хозяева активно и открыто критикуют…

Сначала кратко о достоинствах, которые и без того очевидны. Три главных критерия покупки, которые отмечают владельцы - красота, японское происхождение и репутация драйверской марки.

Причем новоиспеченные хозяева признаются, что даже продавцы в салоне рассказывают о некоторых недостатках машины, просто потому, что это в итоге малого кого останавливает - настолько хорош собой CX-5. Еще один плюс, о котором говорят практически все владельцы - удобство посадки за рулем, достаточный простор в салоне и хороший опционал. А вот ездовые характеристики, как оказывается, делят владельцев на две категории. Об этом далее.

Едет или не едет?

Фото: Пресс-служба Mazda.

Итак, главный фактор разногласий - двигатели. Те, кто выбирал топовый мотор 2.5 к динамике особых претензий не имеют, отмечая лишь то, что у машины заметная инерция из-за тяжести передка. Но это в основном подросшие "гонщики", пересаживающиеся с легковых "Мазд" прошлых поколений.

А вот у покупателей CX-5 с мотором 2.0 ситуация другая. На слаженное взаимодействие коробки и двигателя обращают внимание немногие знатоки, большая часть хозяев прямо говорят о разочаровании - не едет! Не тянет в горку, не тянет под загрузкой, не спешит при разгоне на трассе и т.д. и т.п.

Жесткая или мягкая?

Фото: Пресс-служба Mazda.

Второй нюанс, который разным людям дарит разные впечатления - работа подвески. Упругое настроенное шасси Mazda, причем на колесах разного размера (17 или 19 дюймов в зависимости от комплектации), действительно могло сказаться на восприятии.

Прибавляйте сюда еще разный бэкграунд владельцев - кто-то пересел на CX-5 с предыдущих Мазд, а кто-то с Toyota Camry - и получите полный разнобой мнений: у половины хозяев CX-5 жесткий, у второй - мягкий и комфортный.

Тут всплывает еще такой фактор, что многие автомобилисты в целом путают две разные характеристики подвески - энергоемкость и плавность хода. Учитывая, что у CX-5 с одним хорошо, а с другим - не очень, многие и путаются в том, какая же у кроссовера Mazda подвеска. Однозначен только один факт - на 17-дюймовых колесах заметно комфортнее, чем на 19-дюймовых.

Сэкономили или нет?

Фото: Юрий Зубко / РГ

Еще один вопрос, на который владельцы не всегда могут ответить однозначно. Многие удивляются, но Mazda CX-5 действительно сделана во многих аспектах со следами откровенной экономии. Во-первых, в машине по традиции беда с шумоизоляцией, что отмечают практически все хозяева. Сами японцы, кстати, с этим спорят и говорят, что не кладут ее в машину, потому что так лучше чувствуется их фирменный Zoom-Zoom, а это важнее.

Во-вторых, несмотря на видимую добротность материалов, пластмасса в CX-5 тонкая и гулкая, а потому норовит затрещать и заскрипеть уже через пару-тройку десятков тысяч км. Слабоваты и кузовные составляющие - тонкая покраска, тонкий металл, тонкие стекла. Владельцы регулярно жалуются на мгновенно появляющиеся сколы и трещины, а также вмятины буквально от нажатия пальцами.

Все-таки ломается?

Фото: Пресс-служба Mazda.

Последний фактор, который большая часть владельцев никак не ожидает от японской машины - Mazda CX-5 появляется на сервисе. Но одно хорошо - большая часть поломок не очень критичная, хотя по отзывам бывает всякое. Из серьезного: выход из строя катализатора, причем на совершенно разных пробегах, сбои программного обеспечения коробки передач, сбои блока управления салонной электроникой - в отзывах встречается регулярно.

Кроме того, водители отмечают регулярную замену деталей шасси, но относятся в большинстве случаев к этому с нисхождением из-за отличного поведения CX-5 на дороге.

Выводы

За время пребывания в России Mazda сумела создать себе имидж особенной марки, которая отличается дизайном, характером и японской выносливостью, что сегодня многими было воспринято как эталон, своеобразная мечта, к которой нужно стремиться.

На самом же деле Mazda - это просто еще одна марка из выборного списка между Kia и Volkswagen, которая обладает своими плюсами и минусами. Удивительно, но большая часть владельцев (исключая ярых фанатов) к CX-5 так и относятся, прямой рассказывая как о достоинствах, так и о недостатках кроссовера.