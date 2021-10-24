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24.10.2021 14:24
Рубрика: Власть

Песков: Путин на "Валдае" не говорил о конфронтации с Западом

Текст: Дмитрий Гончарук
Выступление Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" нельзя воспринимать как конфронтационное, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

"Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью. В свое время суть мюнхенской речи не поняли - она совсем не была конфронтационной. И тем более сегодня президент говорил не о конфронтации", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1" в передаче "Москва. Кремль. Путин". Кадры передачи опубликованы в Telegram-канале Владимира Соловьева.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Пресс-секретарь главы государства отметил, что смысл сказанного сводился к тому, что "мы не собираемся никого учить и не учите нас".

"Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем", - добавил он.

Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, удивляют ли или шокируют ли его действия Запада в отношении базовых ценностей, Песков сказал, что РФ сама себя защищает на этот счет. "И пока мы от этого застрахованы, ну в конце концов, пусть они делают, что хотят, это их дело", - подчеркнул он.

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