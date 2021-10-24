Песков анонсировал контакт Путина и Байдена в обозримом будущем

Президенты России и США могут встретиться в обозримой перспективе, в Кремле об этом сообщат, как только они примут такое решение. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1").

На вопрос о том, когда будет встреча, Песков ответил: "После того как президенты примут решение, мы сразу же сообщим". И предложил не забегать вперед. "Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано", - подчеркнул он.

Напомним, Владимир Путин и Джо Байден встречались в июне в Женеве. Несколько дней назад Песков говорил журналистам, что лидеры могут пообщаться уже в этом году в том или ином формате. Во время встречи помощника российского президента Юрия Ушакова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москве обсуждались разные варианты и были достигнуты определенные понимания, сказал он. "После того как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем", - заключил он.