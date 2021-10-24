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24.10.2021 11:16
Рубрика: В мире

Пистолет из фильма с Болдуином использовался съемочной группой для развлечений

Текст: Максим Макарычев
Роковой пистолет, из которого была выпущена пуля, убившая оператора Галину Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико, использовался членами съемочной группы для развлечения, говорится в новом отчете шерифа округа Санта-Фе.

Из пистолета стреляли в нерабочее время, что может объяснить то, как боевой патрон, который использовался для стрельбы по мишеням, попал в патронник пистолета. Тип оружия и снаряда не уточняется, но, по информации ряда СМИ, речь может идти о пистолете 44-го калибра. Фильм "Ржавчина" посвящен реальным событиям 1880-х годов, а герой Болдуина играет рецидивиста, спасающего своего 13-летнего внука, за которыми устраивают погоню маршал США и известный в то время "охотник за головами". Как сообщает TMZ со ссылкой на источник в съемочной группе, когда на ранчо Бонанза-Крик, где снимался вестерн, прибыли полицейские, они обнаружили боевые и холостые патроны, которые хранились в не приспособленном для этого месте.

Фото: скриншот / TCS Noticias
Алек Болдуин сообщил о сотрудничестве с полицией после инцидента со стрельбой

Мэгги Голл, опытный специалист по спецэффектам и пиротехник, сказала в интервью NBC News, что Дэйв Холлс, который отвечал за безопасность хранения и использования оружия на съемочной площадке, однажды попытался продолжить съемку даже после того, как член съемочной группы пострадал на площадке и нуждался в неотложной медицинской помощи. Реквизитор работала над сериалом "В темноту" в феврале 2019 года с Дэйвом Холлсом, который "сначала казался приветливым первым помощником режиссера с обычным набором доброжелательных фраз, но этот фасад вскоре исчез". По ее словам, на съемочной площадке не соблюдались условия безопасности, запасные выходы в павильоне были заблокированы, а техническому составу выплачивалась минимальная заработная плата.

Наконец, тем специалистом, кто в ходе съемок "Ржавчины" непосредственно отвечал за проверку огнестрельного оружия, была 21-летняя Ханне Гутьеррес Рид, для которой это был всего лишь второй фильм в карьере, констатирует ВВС. В сентябрьском посте в соцсетях она написала, что почти отказалась от этой работы, "потому что не была уверена, все ли пройдет гладко", но ее убедили присутствовать на съемках ввиду отсутствия другого специалиста.

Напомним, что в четверг утром на съемочной площадке, расположенной недалеко от Санта-Фе в штате Нью-Мексико, Алек Болдуин случайно выстрелил боевым патроном, смертельно ранив 42-летнюю Хатчинс в грудь. Она скончалась от потери крови по дороге в госпиталь. 48-летний режиссер Джоэл Соуза, стоявший позади нее, был ранен. В субботу утром он был выписан из больницы. В отчете шерифа округа Санта-Фе также говорится о том, что, передавая оружие Болдуину, Холлс крикнул - "Оружие холодное". Этот термин, применяемый во время съемок, означает, что внутри оружия находятся холостые патроны. В отчете говорится, что ни Холлс, ни Болдуин не знали, что в ружье были боевые патроны. В пятницу Болдуин, который также был одним из сценаристов и продюсеров фильма, заявил, что он "полностью сотрудничает" с офисом шерифа округа Санта-Фе. Галину Хатчинс, у которой остался девятилетний сын, проводили в последний путь в субботу. Болдуин присутствовал на похоронах.

Фото: instagram.com/ halynahutchins
Оператор, погибшая от выстрела Болдуина, успела выложить видео со съемок

Между тем, источники в съемочной группе "Ржавчины" сообщили The Daily Beast, что они сомневаются в том, действительно следовал ли Холлс надлежащей процедуре соблюдения стандартных норм безопасности до трагического инцидента. По информации Los Angeles Times, на съемочной площадке за несколько дней до рокового выстрела было как минимум три осечки из этого пистолета.

Напомним, что за несколько часов до того, как раздался выстрел, шесть членов группы покинули площадку, протестуя против "плохих" условий работы. Члены съемочной группы, которые отвечали за реквизит и декорации, жаловались на сверхурочные часы работы, долгие поездки на съемочную площадку и низкие зарплаты.

Никаких обвинений в связи с инцидентом предъявлено не было. Съемки картины были приостановлены на неопределенный срок.

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