Почему на бамперы машин перестали вешать "антистатики" для заземления

Практический каждый автомобилист сталкивался с такой неприятной проблемой, как разряды статического электричества, когда в момент касания корпуса машины получаешь колющие удары током. Еще пару десятков лет назад для решения проблемы широко применялись так называемые антистатические ленты-заземлители. Однако сегодня такой экзотики на дороге практически не встретишь. Как же решается проблема?

Почему возникает электрический разряд, при выходе из машины, - хорошо известно. Наша одежда, волосы, обивка сидений - все это в процессе эксплуатации автомобиля накапливает статическое электричество.

Заряд аккумулируется даже в процессе обдува кузова набегающими потоками воздуха. И хотя специалисты уверяют, что слабый электрический разряд, возникающий при касании рукой металлического кузова, не способен нанести серьезный вред здоровью, тем не менее микроразряды негативно влияют на самочувствие, вызывая раздражение и утомляемость. Более того, некоторые "эксперты" уверяют, что при неблагоприятном стечении обстоятельств случайная искра "электростатики" может спровоцировать возгорание паров бензина во время заправки автомобиля на АЗС.

Как бы то ни было, в советские и ранние постсоветские времена антистатическая лента, свисающая с заднего бампера, была привычным явлением. Такая "висюлька", как известно, представляет из себя гибкий металлический проводник, одним концом закрепленный на металлической детали корпуса автомобиля, а другим соприкасающийся с дорогой. В свое время такие антистатики выпускали из резины с графитовым наполнением. Позже в употребление вошли более дешевые экземпляры с проволокой в составе резиновой ленты.

Почему такие антистатические "обереги" перестали широко применять, легко объяснить. Во-первых, появилась такая вещь, как специализированная автохимия. После обработки спецсоставом (антистатическим препаратом) сидений в салоне, о том что машина бьется током, можно забыть как минимум на пару недель. Плюс к тому, со временем изменились конструктивные элементы кузова. А именно - пластик пришел на смену металлу в бамперах, и крепить на них антистатики стало просто бессмысленным. Ведь никакого антистатического эффекта крепеж антистатика к полимерам не даст.

Но что же делать, если ваш автомобиль регулярно "бьется током", а использовать антистатическую ленту вы не планируете? Прежде всего, проверьте, из какого материала изготовлена обивка кресел в вашем автомобиле. Если вы используете чехлы из синтетики или шерсти, лучше их заменить. Кожаные же сиденья в этом плане будут предпочтительными. А иногда эффект дает даже смена одежды. Как минимум откажитесь от синтетики! Не случайно ведь у водителей бензовозов про момент защиты спецодежды от статики напрямую говорится, что она должна быть изготовлена из хлопчатобумажных материалов!

Есть и еще один принципиальный момент. Не многие в курсе, но производители дорогих и соответственно качественных шин добавляют в протектор антистатическую полоску. К примеру, в некоторых шинных моделях компании Pirelli используется антистатические элементы в протекторе. Такие вставки имеют особый состав смеси с более высоким содержанием кремния.

Также помогает в борьбе со статическим электричеством регулярная влажная уборка и химчистка салона. Ведь чем суше будет воздух внутри автомобиля, тем большее количество электричества скопится на вашей одежде.

Кто-то успешно борется со статическим электричеством, спуская рукава верхней одежды, чтобы защитить оголенные части рук, при выходе из автомобиля. Имеет смысл также соблюдать определенную последовательность выхода из машины. А именно - перед тем как покинуть салон, сначала коснитесь и держитесь рукой за какую-либо металлическую часть кузова (как вариант - за крышу или верхнюю кромку двери). После этого смело ставьте ноги на землю, не убирая руку с металла кузова, и выходите - разряда не будет.

Избавиться от статического электричества помогают также специальные антистатические брелоки, которыми касаются кузова, чтобы убрать нежелательный заряд. Такие "девайсы" сегодня активно предлагают, к примеру, производители из Китая. И эти устройства, надо сказать, вполне действенны. К примеру, таким брелоком можно касаться замочной скважины при открывании двери снаружи. В этом случае разряд, предназначенный вам, погасится начинкой брелока.

Ну и, наконец, никто не отменял уже не раз упомянутые и проверенные временем антистатические ленты. Их, кстати, по-прежнему можно найти в автомобильных магазинах. Вот только сегодня они предлагаются, как правило, вместе со стальными хомутами для крепления не на бампер, а на кончик выхлопной трубы, что гарантированно создает качественный контакт с "массой".