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24.10.2021 16:24
Рубрика: В мире

Предвыборные плакаты в Узбекистане могут разобрать на сувениры

Текст: Юрий Когалов

Предвыборные информационные и агитационные плакаты, которые были развешены на улицах городов Узбекистана перед выборами президента республики 2021 года, могут стать памятными вещами. Такую возможность допустили в ЦИК страны.

Фото: Юрий Когалов / РГ
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В субботу в Узбекистане был "день тишины", на экранах перестали крутить политическую рекламу, а где-то даже сняли со стен предвыборные плакаты. Причем далеко не всегда этим занимались официальные органы. Корреспондент "РГ" стал свидетелем того, как один такой плакат сняла пожилая женщина, объяснив свои действия как раз тем, что наступает "день тишины", свернула его в трубочку и с возгласом "Я старушка-хулиганка!" укатила в ночь на электросамокате.

Как объяснили в ЦИК, в республике нет практики очистки улиц от уже вывешенных агитплакатов, запрещено лишь размещать новые за день до выборов. Решение убирать их или нет могут принимать партии, местные избирательные комиссии или махалля (общины). В ЦИК допустили, что некоторые плакаты были сняты обычными гражданами, пожелавшими оставить их себе на память.

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