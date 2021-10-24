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24.10.2021 04:20
Рубрика: Власть

Пушков: Молдавии придется самой выпутываться из газового кризиса

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Сенатор Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал власти Молдавии "отчаявшимися людьми". Так он прокомментировал в своем Telegram-канале обращение Кишинева к Киеву с просьбой о предоставлении газа. И это "вместо того, чтобы найти договоренность с Россией", обратил внимание российский сенатор.

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Кстати, США не спешат Молдавии на помощь. "Где же американский сжиженный газ, где же те "молекулы свободы", которые должны были обогреть и осчастливить всю Европу? Отвечу: на азиатских рынках и в Китае", - написал политик, добавив, что верные союзники США с окраин Европы - величины, которые в большом газовом бизнесе не играют никакой роли.

Так что выпутываться Молдавии придется самой, заключил Пушков.

Напомним, 1 октября "Газпром" продлил контракт с Кишиневом на поставку газа на месяц. Однако цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров при среднегодовой закупочной цене на газ в 200 долларов в Молдавии в этом году. Переговоры о заключении долгосрочного контракта все еще идут.

Долг Молдавии за уже поставленный "Газпромом" газ составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки эта сумма достигает 709 млн долларов. Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Однако представители Молдавии не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности, им также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно, отметил он. Куприянов объяснил, что вина за сложившуюся ситуацию полностью лежит на молдавских властях, которые просрочили платежи за российский газ.

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