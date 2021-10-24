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24.10.2021 21:23
Рубрика: Общество

Москвичей ждет самая холодная ночь с начала лета

Текст: Ирина Огилько

По прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается самая холодная ночь с начала осени. Столбики термометров опустятся до -2. А значит все лужи станут льдом.

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Ранее столичная автоинспекция порекомендовала автомобилистам не выезжать в город на летней резине. В свою очередь, городские коммунальные службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог. Под особым наблюдением мосты, тоннели, низинные места, набережные и другие.

Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства, при необходимости в местах образования льда проведут первую в этом осенне-зимнем сезоне выборочную противогололедную обработку.

Водителей попросили быть аккуратнее на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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