В столичном регионе из-за ветра ввели "желтый" уровень опасности

В Москве и Подмосковье из-за сильного ветра объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Он будет действовать до вечера воскресенья. Об этом сообщает портал Гидрометцентра России.

По данным портала, погода потенциально опасна, ожидается ветер до 17 м/с. "Период предупреждения в Москве - с 9:00 до 18:00 24 октября", - сообщает портал.

Схожее предупреждение действует по Подмосковью.

Напомним, что "желтый" режим в регионе из-за ветра действует со среды этой недели. Самые сильные порывы, выше 20 м/с, были зафиксированы в пятницу. Тогда порывов ветра не выдержали реставрационные леса и один зубец кремлевской стены.