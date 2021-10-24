УМВД Оренбуржья: Подозреваемый в убийстве девушки задержан

В Орске задержан подозреваемый в убийстве девушки, тело которой было обнаружено накануне. По информации местных СМИ, останки находились в чемодане.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Оренбургской области, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Полицейские задержали злоумышленника недалеко от дома. Им оказался 42-летний ранее не судимый житель Орска. Мужчина сознался в содеянном. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы.

Напомним, что по факту убийства региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело. По распоряжению председателя СК России Александра Бастрыкина материалы переданы в центральный аппарат ведомства.