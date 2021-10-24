На восстановление алтайской птицефабрики направят миллиард рублей

Около миллиарда рублей направят на восстановление птицефабрики "Алтайский бройлер" в Бийске, которая серьезно пострадала в результате пожара 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

На сегодняшний день, предприятие работает с частичной загрузкой, достигая четырех тысяч птичьих голов в час. Через два-три месяца ожидается, что работа птицефабрики вернется к прежним объемам: около шести тысяч голов в час.

Губернатор края Виктор Томенко также отметил что предприятие готово вернуться к реализации намеченных ранее проектов.

- Руководство компании подтверждает, что после полного восстановления готово приступить к реализации серьезных инвестиционных проектов, стоимость которых достигает десяти миллиардов рублей. Это почти удвоение тех объемов, что были перед пожаром, - подчеркнул губернатор.