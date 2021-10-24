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24.10.2021 12:20
Рубрика: Общество

Состояние заболевшего COVID-19 мэра Новосибирска оценили как хорошее

Фото: Анатолий Локоть / instagram Фото: Анатолий Локоть / instagram
Фото: Анатолий Локоть / instagram

Состояние здоровья мэра Новосибирска Анатолия Локтя, госпитализированного с коронавирусной инфекцией, оценивают как хорошее. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы города Глеба Черепанова.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Названы условия снижения заболеваемости коронавирусом

Сам мэр написал на своей странице в Instagram, что благодаря вакцинации переносит заболевание легко и без осложнений, отметив, что вскоре планирует вернуться к работе.

На сегодняшний день в Новосибирской области зафиксировано 68 718 случаев коронавирусной инфекции. Полностью вылечились 52 967 человек, 3 287 скончались.

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 241 643 случая COVID-19 в 85 регионах.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Пандемия коронавируса COVID-19

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