Резкий рост числа больных ковидом вынуждает власти принимать непростые меры. К примеру, в Санкт-Петербурге с понедельника начнут действовать жесткие ограничения, а в некоторых регионах страны вводятся дополнительные нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать, выясняли корреспонденты "РГ".

Доступ к легендарному Медному всаднику теперь закрыт, как и вход во многие учреждения в Северной столице. Фото: Сергей Николаев

В Северной столице ограничения направлены в первую очередь на сферу досуга и развлечений. Причина проста - едва были объявлены нерабочие дни, как число желающих погулять по осеннему Петербургу резко возросло. Наплыву туристов в Петербурге, как правило, рады. Но не сейчас. Ежедневно в городе фиксируется более трех тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. В итоге Смольный ввел жесткие ограничения, они затронут туристов, а также горожан, желающих праздно провести нерабочую неделю. Во-первых, закрываются кафе и рестораны. Исключение - точки общепита на вокзалах и в аэропорту, а также заводские столовые.

Будут разочарованы и любители шопинга: закрывается вся непродовольственная торговля, а продолжат работать лишь продуктовые магазины, аптеки и точки, где торгуют товарами первой необходимости. Не будут работать салоны красоты и СПА. Не пустят посетителей в океанариум, аквапарки, катки, на аттракционы, кинотеатры и библиотеки.

Музеи и театры будут работать, но туда допустят лишь посетителей, которые предъявят один из трех антиковидных документов - QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или же справку с медотводом. Просто так не получится и заселиться в гостиницы. С гостей будут требовать QR-код или свежий отрицательный ПЦР-тест.

Кстати, введение QR-кодов и других ограничений вызвали в Петербурге рост числа желающих вакцинироваться. Правда, стали выявляться и связанные с этим нелегальные схемы. Так, в одном из медицинских вузов города в прошедшие выходные закрыли пункт... фиктивной вакцинации. В деле фигурируют один врач и три медсестры. По данным следствия, участники преступной схемы оформляли за деньги документы о якобы сделанных прививках, а саму вакцину уничтожали. "Покупателям" же выдавалась на руки справка о том, что они вакцинировались, и это было записано в электронных реестрах, на основании которых выдаются QR-коды. Пока следствие располагает данными о 12 фальшивых вакцинациях, за которые участники группы в общей сложности получили 100 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье "получение взятки". Сейчас выявляются все пациенты, которые проходили через эту медицинскую бригаду.

Смольный ввел жесткие ограничения, они затронут туристов, а также горожан, желающих праздно провести нерабочую неделю

В Уральском федеральном округе ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг, образования, здравоохранения и госслужащих. Кроме того, в общественные места теперь будут пускать только по QR-коду о прививке или перенесенной болезни (получить код смогут и носители антител при заключении врача). С 25 октября эта система заработает в городах Югры и Ямала, с 30-го - Среднего Урала. Непривитые свердловчане старше 65 лет уйдут на самоизоляцию.

Среди дальневосточных регионов посещение общественных мест по QR-кодам первой ввела Амурская область - уже с 18 октября это требование действует для предприятий общепита. Чуть позже к Приамурью уже присоединилась Якутия: с 20 октября только по цифровым кодам можно попасть в учреждения культуры, с 25-го - на объекты спорта, а с первого ноября - в рестораны, кафе и столовые.

В понедельник, 25 октября, система QR-кодов начала действовать в Забайкалье. На посещение общественных мест по цифровым пропускам с 30 октября перейдут Магаданская область и Камчатский край, с 1 ноября - Бурятия и Еврейская автономия. QR-коды в Приморье вводятся с 15 ноября.

В Ростовской области с 20 октября карантин и ПЦР-тесты стали обязательными для всех прибывающих в регион, а QR-коды о вакцинации необходимо будет предъявлять в учреждениях культуры и спорта. "Граждане, уехавшие из области 20 октября и отсутствовавшие более 72 часов, по возвращении обязаны пройти ПЦР-тестирование и перейти на режим самоизоляции до получения результата", - говорится в сообщении правительства региона.

Система QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции вводится на курортах Карачаево-Черкесии. В Малокарачаевском районе республики, где находится этнокомплекс "Медовые водопады", до первого ноября запрещено проведение спортивных, торжественных и культурно-зрелищных мероприятий. Имамам мечетей рекомендовано не проводить коллективные намазы, руководителям организаций перевести сотрудников старшего поколения на удаленную форму работы.

Приостанавливается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек, продовольственных магазинов и салонов сотовой связи в Воронежской области. Закрыты все развлекательные, спортивные и досуговые учреждения, кинотеатры, концертные залы, салоны красоты, бани и другие предприятия beauty-сферы, киоски с непищевыми продуктами и предприятия общепита.

Аналогичные меры приняты в Самарской области. С 25 октября для посетителей закроются все рестораны и кафе, фитнес-центры, бассейны, салоны красоты и учреждения культуры. Не пустят в них даже привитых горожан. Все крупные торговые центры, имеющие площадь больше 2000 квадратных метров, с 25 октября также будут доступны только вакцинированным.

А вот в Астрахани постановлением главного санитарного врача региона введена обязательная вакцинация для специалистов целого ряда отраслей. До 10 ноября первый компонент прививки и до 10 декабря - второй должны сделать все работники образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, общепита, ЖКХ, транспорта, от маршруток до такси. Также обязательная вакцинация коснется сотрудников почты, адвокатских, нотариальных контор, банков, специалистов сферы услуг - парикмахерских, химчисток, салонов красоты, гостиниц, фитнес-клубов, бассейнов.

В столице Республики Тыва Кызыле в предстоящие дополнительные нерабочие дни даже не будет ходить общественный транспорт

Кроме того, прививку должны сделать работники культуры: от кинотеатров до библиотек, турфирм, все без исключения чиновники и подведомственных госорганам организаций, правоохранители, сотрудники промышленных предприятий системообразующих отраслей. Не сделавшие прививку будут отстраняться от работы. Жесткие ограничения в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября ждут и Республику Тыва, вплоть до того, что в Кызыле, столице региона, в эти дни даже не будет ходить общественный транспорт.

Кстати

Сразу в нескольких регионах дополнительные нерабочие дни начнутся раньше 30 октября. Уже с 25 октября они вводятся в Воронежской, Курской, Новгородской, Самарской, Нижегородской областях, а также в Пермском крае и Северной Осетии. А в Саратовской области - с 27 октября.