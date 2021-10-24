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24.10.2021 15:25
Рубрика: Общество

Алексей Логвиненко: В Ростове положили начало "цветочной традиции"

Текст: Валерий Николаев
В Ростове-на-Дону появилась новая "цветочная традиция" - День тюльпанонасаждений. Более ста ростовчан вместе с детьми пришли в Покровский сквер, чтобы высадить семь тысяч луковиц декоративных тюльпанов - Tulipa.
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
В Ростове в честь Дня отцов заложили аллею деревьев

"Тюльпан - очень красивый цветок, он создает особую атмосферу праздника и тепла в городе весной, подчеркивает наш южный колорит. Причем, далеко не все знают, что именно наши степные края - родина диких тюльпанов. В народе их называют "лазориками". Именно от диких тюльпанов произошли современные культурные сорта, которых сейчас великое множество. И, чем больше таких "частичек" первозданной природы будет украшать наши улицы, тем наш город будет еще красивее и уютнее", - отметил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Жители донской столицы поддержали инициативу мэрии на участие в акции записывались семьями. Тем более, что посадочный материал и инвентарь выдавали бесплатно.

Отдельно следует отметить, что акция прошла с привлечением внебюджетных средств. Всего нынешней осенью на городских улицах, скверах и площадях будет высажено более 100 тысяч тюльпанов. Общая площадь цветников составит 2,2 тысячи квадратных метров.

Кстати

В осенний День древонасаждений в Ростове-на-Дону было высажено 3300 саженцев сосны, клена, ели, липы, березы, дуба, акации, рябины и платана. Глава администрации города Алексей Логвиненко вместе с семьей принял участие в закладке в парке имени Анатолия Собино новой Аллеи Отцов. Донскую столицу также украсили более 2,4 тысяч кустарников - роза, барбарис, спирея и можжевельник.

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