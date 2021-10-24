Прокуратура начала проверку ДТП с шестью погибшими в Калмыкии

Прокуратура Калмыкии организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с аварией на трассе, в которой погибли шесть человек и еще восемь пострадали. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло в ночь с субботы на воскресенье на 246-м километре федеральной автомобильной дороги Р-216 "Астрахань - Элиста - Ставрополь". Столкнулись КАМАЗ и пассажирский автобус "Неоплан".

Прокурорская проверка должна выяснить, соблюдались ли требования о безопасности дорожного движения организацией, осуществляющей пассажирские перевозки на попавшем в ДТП автобусе.

- Речь идет, в том числе, о предрейсовом контроле технического состояния транспортного средства и медицинском осмотре водителей, - пояснили в прокуратуре.

На месте аварии побывал заместитель прокурора республики Арсланг Мухлаев. По результатам проверки будет принято решение по мерам прокурорского реагирования. Полиция возбудила уголовного дело по факту ДТП.