В Крыму выпал первый снег

В Крыму после теплой осенней погоды резко похолодало, на плато Ай-Петри пошел снег. Видеозаписи снегопада очевидцы опубликовали сегодня в соцсетях. Они рассказали, что на плато дует сильный ветер, идет дождь, переходящий в снег. Фотографиями с заснеженным плато поделилась в своем Telegram-канале и мэр Ялты Янина Павленко, поздравив крымчан с первым снегом.

В субботу, 23 октября, в Крыму было тепло и солнечно, температура воздуха достигала +20 градусов по Цельсию. В воскресенье на полуострове резко похолодало до +5…+10, а в горных районах до 0 градусов.

В Крымском гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды и объявили штормовое предупреждение.

- В связи с прохождением холодного фронтального раздела 24 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные дожди, грозы, - сказано в сообщении.

По прогнозу синоптиков, северо-западный ветер Крыму усилится до 15-20 метров в секунду, а порывы будут достигать 25 метров в секунду. В ночь на 25 октября на полуострове похолодает до -3…+2 градусов.

В понедельник 25 октября ночью местами небольшой дождь со снегом, днем осадки прекратятся.