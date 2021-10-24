В Крыму выпал первый снег

Новости

Путин примет участие в трех международных саммитах 15:19
Шойгу сравнил обогреватель в палатке у Путина с очагом из сказки про Буратино 15:10
Захарова прокомментировала решение Госдепа по американским визам 14:58
Песков анонсировал контакт Путина и Байдена в обозримом будущем 14:35
Россиянам без QR-кодов при госпитализации будут делать экспресс-тесты 14:06
После ДТП с шестью погибшими в Калмыкии возбуждены уголовные дела 14:04
В Европейскую часть России идут заморозки и гололедица 13:55
В ФРГ раскритиковали слова министра обороны Германии за угрозы в адрес России 13:49
Александр Емельяненко отказался комментировать победу брата над Джонсоном 13:36
Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по экстрадиции Исмаилова 13:21
Федеральные медучреждения в нерабочие дни продолжат оказывать неотложную помощь 12:58
Участник шоу "Минута славы" найден мертвым в Москве 12:54
Исследование: Россияне перестали оплачивать наличными крупные покупки 12:46
Состояние заболевшего COVID-19 мэра Новосибирска оценили как хорошее 12:20
В Подмосковье установлен абсолютный рекорд по коронавирусу 12:20
Прокуратура начала проверку ДТП с шестью погибшими в Калмыкии 11:58
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с SMS-атакой 11:56
Кабмин выделил деньги на новые стандарты для туротрасли 11:42
Бегунья из Эфиопии Гидей побила рекорд мира в полумарафоне 11:38
Оперштаб: В Москве выявлено 5279 новых случаев COVID-19 11:25
Трусова, несмотря на травму, установила личный рекорд на Гран-при США 11:23
Глава наблюдателей от СНГ назвал выборы в Узбекистане демократичными 11:12
В России хотят создать систему распознавания курильщиков-нарушителей 11:10
В столичном регионе из-за ветра ввели "желтый" уровень опасности 11:08
Число погибших в ДТП в Калмыкии выросло до шести человек 10:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
24.10.2021 14:01
Рубрика: Общество

В Крыму выпал первый снег

Текст: Юлия Крымова
Фото: Telegram/ Янина Павленко | Ялта Фото: Telegram/ Янина Павленко | Ялта
Фото: Telegram/ Янина Павленко | Ялта

В Крыму после теплой осенней погоды резко похолодало, на плато Ай-Петри пошел снег. Видеозаписи снегопада очевидцы опубликовали сегодня в соцсетях. Они рассказали, что на плато дует сильный ветер, идет дождь, переходящий в снег. Фотографиями с заснеженным плато поделилась в своем Telegram-канале и мэр Ялты Янина Павленко, поздравив крымчан с первым снегом.

Фото: AntonAstrey/twitter.com
Шкаплеров сфотографировал Крым из космоса в ясную погоду

В субботу, 23 октября, в Крыму было тепло и солнечно, температура воздуха достигала +20 градусов по Цельсию. В воскресенье на полуострове резко похолодало до +5…+10, а в горных районах до 0 градусов.

В Крымском гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды и объявили штормовое предупреждение.

- В связи с прохождением холодного фронтального раздела 24 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные дожди, грозы, - сказано в сообщении.

По прогнозу синоптиков, северо-западный ветер Крыму усилится до 15-20 метров в секунду, а порывы будут достигать 25 метров в секунду. В ночь на 25 октября на полуострове похолодает до -3…+2 градусов.

В понедельник 25 октября ночью местами небольшой дождь со снегом, днем осадки прекратятся.

В регионах Общество Природа Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым Перезимовать РГ-Видео

Главное сегодня

Федеральные медучреждения в нерабочие дни продолжат оказывать неотложную помощь
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с SMS-атакой
В США и Германии отреагировали на намерение Турции выслать послов
В Петербурге на неделю введут жесткие ограничения по COVID-19
Опубликовано видео нокаута в бою Емельяненко с Джонсоном
Каким детям могут предоставить бесплатные путевки в южные здравницы
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности