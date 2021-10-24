Рейтинг Байдена за 9 месяцев упал сильнее, чем у его 10 предшественников

Рейтинг президента США Джо Байдена снизился на 11,3 процентных пункта (с 56% до 44,7%). Это больше, чем показатели падения рейтинга 10 предыдущих президентов страны. Об этом свидетельствуют результаты исследований американского института общественного мнения Gallup.

Ранее обладателем "рекорда" по самому быстрому снижению уровня поддержки был 44-й президент Барак Обама, рейтинг которого за первые девять месяцев президентства снизился на 10,1 процента. Снижение рейтинга предшественника Байдена - Дональда Трампа - составило 4,4 процента.

Gallup объясняет падение рейтинга Джо Байдена заболеваемостью коронавирусом, выводом войск США из Афганистана, а также проблемами в экономике, пишет РИА Новости.

Напомним, в июле рейтинг одобрения деятельности Байдена составил 50 процентов, упав по сравнению с июнем на 6 процентных пунктов. Как тогда отмечали СМИ, низкий рейтинг главы Белого дома обусловлен новыми опасениями по поводу инфляции, роста числа случаев коронавируса и замедления темпов вакцинации.