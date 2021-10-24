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24.10.2021 21:19
Рубрика: В мире

Россиянам придется ехать за иммиграционными визами США в Варшаву

Текст: Александр Гасюк
Внешнеполитическое ведомство США включило претендующих на американскую иммиграционную визу граждан России в категорию "бездомные национальности" (Homeless Nationalities). Так в госдепе характеризует заявителей из тех стран, где у США нет консульского представительства и где возможности обработки визовых запросов отсутствуют. Желающим же эмигрировать "на родину демократии" россиянам за получением соответствующего типа визы отныне рекомендуется обращаться в американское посольство в Варшаве, которое определено в качестве основного места работы с заявителями из РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Таким образом дипломатические миссии США в России окончательно самоустранились от одной из основных своих функций - консульской. Основная причина тому, якобы, заключается в нехватке персонала, сильно поредевшего после взаимных высылок российских дипломатов из США и американских из России. Известно, что на текущий момент в посольстве США в Москве работает минимальное за последние пять лет количество сотрудников - 120 человек. Американское консульство в Санкт-Петербурге закрыто, а представительства в Екатеринбурге и Владивостоке давно приостановили оказание всех визовых услуг по инициативе самого Вашингтона.

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Любопытно, что в таком же "бездомном" положении, как и россияне, согласно размещенной на сайте госдепа информации, находятся граждане еще девяти стран. Речь о кубинцах, иранцах, сирийцах, венесуэльцах, йеменцах, ливийцах, сомалийцах, эритрейцах и южно-суданцах. Всем гражданам указанных национальностей американские визы выдаются в соседних странах. Так, например, в случае с Венесуэлой обработка визовых запросов осуществляется в колумбийской Боготе, а визы гражданам Ирана оформляются в посольствах США в Абу-Даби, Анкаре или Ереване.

Любопытный факт - к "бездомным национальностям" Вашингтон причисляет и граждан тех стран, "в которых политическая ситуация является нестабильной". И какой логикой в этом отношении руководствовались подчиненные госсекретаря США Энтони Блинкина предоставляя россиянам малопочетный статус "бездомных" остается только догадываться. А вот в чем сомневаться не приходится, так это в том, что лишив наших граждан возможности оформления американских иммиграционных виз у себя в стране, США целенаправленно приложили руку к резкому сокращению количества россиян, желающих отправиться на ПМЖ за океан. Немногие пойдут на сомнительное удовольствие поездки в Польшу для прохождения рутинного собеседования с американским консулом и сдачи биометрической информации - обязательного условия получения "звездно-полосатой" визы. Тем же кто действительно нуждается в заветной американской наклейке в загранпаспорт придется терпеть значительные неудобства и нести дополнительные расходы.

Позднее пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц разъяснил, что заявления на неиммиграционные визы россияне могут подавать в любое американское дипломатическое учреждение. Тем не менее, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Вашингтон превратил банальную техническую процедуру выдачи визы "в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма". Дипломат отметила, что "апологеты грязной стратегии" одновременно разрушают собственные идеалы свободы и ущемляют интересы рядовых граждан. "Это удар по семьям и родственникам - тем связям, которые образуют живую ткань отношений между странами и населяющими их народами. По людям, которые искренне поверили заверениям западной мысли о свободе передвижения. Нанесен удар по спорту, по науке и многому другому", - написала в соцсетях Захарова.

В мире США Россия и США

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