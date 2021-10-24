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24.10.2021 13:49
Рубрика: В мире

В ФРГ раскритиковали слова министра обороны Германии за угрозы в адрес России

Заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о России было подвергнуто критике со стороны председателя фракции СДПГ в бундестаге Рольфа Мютцениха.

Фото: REUTERS
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По его словам, "последние мыслительные игры" Крамп-Карренбауэр безответственны и безосновательны. Как отмечает ТАСС, Мютцених обвинил министра в раскручивании "спирали эскалации".

- Мне непонятно, имела ли при этом министр в виду размещенное в Германии атомное оружие, - заявил он в интервью DPA. Также Глава фракции СДПГ призвал министра обороны не обременять политику нового правительства ФРГ.

Напомним, глава немецкого оборонного ведомства выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готова применить и средства военного характера, в том числе атомное оружие.

Ранее сами жители Германии раскритиковали высказывания министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о России.

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