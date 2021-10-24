В МИД России осудили провокационную деятельность "властей Косово"

Самопровозглашенные "власти Косово" и стоящие за ними силы не прекращают осуществление провокационной деятельности в отношении российских дипломатов в Республике Сербия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, как только сотрудники приштинской Канцелярии Посольства России в Сербии покинули территорию Косово, "тут же была организована новая провокация - осуществлены дезинформационные вбросы, цель которых поставить под сомнение приверженность России резолюции СБ ООН 1244", - написала дипломат в своем Telegram-канале. Захарова добавила, что МИД России решительно осуждает подобные действия и отвергает любые инсинуации о якобы изменении позиции РФ.

Решение Косово выслать двух российских дипломатов не имеет правовой силы. Об этом ранее сообщили ТАСС в пресс-службе посольства России в Сербии. "Не признаем "независимость" Косово, а соответственно и краевое "правительство" и другие "структуры". Для нас никакие "решения" Приштины не имеют правовой силы", - отметили дипломаты. В посольстве подчеркнули, что не приемлют попытки косовской стороны помешать российским дипломатам, аккредитованным при Миссии ООН, осуществлять свою деятельность.