В России хотят создать систему распознавания курильщиков-нарушителей

В России планируется разработать систему, которая будет фиксировать людей, курящих в неположенных местах, рассказали в пресс-службе Платформы НТИ.

Предполагается, что система будет определять факт курения на запрещенных территориях и передавать информацию ответственным за безопасность. Она позволит своевременно реагировать на нарушения, исключив, в частности, риски пожаров и взрывоопасных ситуаций.

Программное обеспечение станет частью уже имеющейся системы видеонаблюдения, которая в режиме реального времени анализирует видео с камер.

"Систему с модулем для выявления курильщиков можно будет использовать на предприятиях для контроля промбезопасности, в парках, на вокзалах и в других точках в рамках системы "умный город", - рассказали разработчики системы в беседе с RT.

Ранее было разработано приложение, призванное бороться с вредными привычками. Оно собирает данные из рабочего календаря и фитнес-трекера пользователя смартфона, запрашивает данные об эмоциональном и физическом состоянии и дает советы, облегчающие отказ от вредных привычек.