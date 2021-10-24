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24.10.2021 07:48
Рубрика: В мире

В США и Германии отреагировали на намерение Турции выслать послов

Берлин принял к сведению заявление турецкого президента Тайипа Эрдогана об объявлении персонами нон грата послов 10 стран, в том числе Германии. Об этом заявили в МИД ФРГ, отметив, что "в настоящее время активно консультируются с девятью другими затронутыми странами", пишет РИА Новости.

Фото: Ozan KOSE / AFP
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Госдепартамент США заявил, что ждет прояснений от Анкары насчет ее намерения выслать послов. "Мы ознакомились с этими сообщениями и добиваемся ясности от министерства иностранных дел Турции", - заявил официальный представитель Госдепа.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД объявить персонами нон грата послов США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции. Причиной такого решения стал призыв освободить правозащитника Осману Кавалу, с которым дипломаты выступили на этой неделе.

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