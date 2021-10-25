Арестованный премьер Судана призвал граждан к мирным протестам

Помещенный под домашний арест премьер-министр Судана Абдалла Хамдук призвал граждан выходить на улицу с мирными протестами против действий объединенных вооруженных сил, взявших минувшей ночью под контроль ключевые объекты инфраструктуры и арестовавших ряд министров гражданского переходного правительства страны, а также многих политиков. Об этом сообщает Министерство культуры и информации Судана на своей странице в Facebook.

Как сообщил телеканал Al Arabiya, 25 октября был закрыт аэропорт Хартума и приостановлены международные рейсы. При этом правительство Судана не объявило о статусе аэропорта.

По некоторым сведениям, военные взяли штурмом штаб-квартиру суданского радио и телевидения в Омдурмане, арестовали сотрудников.

Продемократическая Ассоциация суданских профессионалов также призвала население выйти на улицы, чтобы противостоять военному перевороту. По сведениям Ассоциации, в Судане зафиксированы случаи отключения интернета и телефонной связи.

В ближайшее время ожидается выступление председателя Суверенного совета генерала Абдель-Фаттаха аль-Бурхана. Суверенный совет под его руководством с 20 августа 2019 года по сути является органом, возглавляющим государство.

В сентябре в Судане была попытка госпереворота, которая усилила напряженность между гражданскими и военными властями. Все последние недели в крупных городах Судана проходили демонстрации против военных.

В настоящее время США, активно сотрудничающие с Суданом, пытаются примирить стороны. В минувшие выходные спецпосланник США Джеффри Фелтман встретился с военными и гражданскими лидерами в Хартуме, пытаясь найти компромисс.

Ранее, в апреле 2019 года, был свергнут Омар Хассан аль-Башир, возглавлявший Судан на протяжении почти тридцати лет. В августе 2019 года между гражданским и военным крыльями была достигнута договоренность о разделе власти и подготовке к выборам, намеченным на конец 2023 года. Однако на протяжении всего последующего времени гражданские упрекали военных в попытке превысить полномочия, а военные называли гражданскую власть "бесхребетной". Это происходило на фоне экономического кризиса, когда инфляция достигла 400 процентов, и многие жители оказались на грани голода.