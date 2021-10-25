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25.10.2021 06:42
Рубрика: В мире

СМИ: Премьер-министр Судана помещен под домашний арест

Премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока поместили под домашний арест. Также задержаны четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны.

В Гвинее-Бисау предотвращен госпереворот

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на телеканал Al Hadath. По их данным, задержания произвели люди в военной форме без опознавательных знаков, пишет РИА Новости.

Среди задержанных - министры связи, информации, финансов, промышленности, уточняет ТАСС. Отмечается, что армия блокировала все въезды в столицу страны Хартум. В городе отключены мобильная и стационарная телефонная связь, интернет.

Напомним, в сентябре сообщалось о попытке государственного переворота в Судане. Группа вооруженных лиц попыталась захватить ряд важных объектов вблизи столицы Хартума. Армии Судана удалось взять ситуацию под контроль и предотвратить госпереворот.

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