СМИ: Премьер-министр Судана помещен под домашний арест

Премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока поместили под домашний арест. Также задержаны четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на телеканал Al Hadath. По их данным, задержания произвели люди в военной форме без опознавательных знаков, пишет РИА Новости.

Среди задержанных - министры связи, информации, финансов, промышленности, уточняет ТАСС. Отмечается, что армия блокировала все въезды в столицу страны Хартум. В городе отключены мобильная и стационарная телефонная связь, интернет.

Напомним, в сентябре сообщалось о попытке государственного переворота в Судане. Группа вооруженных лиц попыталась захватить ряд важных объектов вблизи столицы Хартума. Армии Судана удалось взять ситуацию под контроль и предотвратить госпереворот.