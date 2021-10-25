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25.10.2021 19:30
Рубрика: Экономика

Биржевой курс евро упал ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года

Текст: Александра Воздвиженская

Курс евро во время торгов на Московской бирже 25 октября опустился ниже 81 рубля. Последний раз на таком уровне европейская валюта торговалась в июле прошлого года. Доллар вечером торгуется ниже 70 рублей, долларовый индекс РТС растет на 2,2%, следует из данных биржи.

Фото: istock
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Поддержку рублю оказывают нефть, подорожавшая до 86 долларов за баррель Brent, а также рост ключевой ставки ЦБ. Кроме того, экспортеры сейчас продают валютную выручку в значительных объемах. Пиковые дни выплат - 25 и 28 октября, указывает Sberbank CIB.

Как писала ранее "РГ", рост ключевой ставки, а следом и реальной рублевой ставки повышает привлекательность отечественных активов для иностранных инвесторов, в том числе через carry trade. Кроме того, в пользу рубля говорит относительно спокойный геополитический фон. Однако балансируют ситуацию на валютном рынке ежедневные покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, а также растущие ставки по гособлигациям США.

Экономика Финансы Валютный рынок Компании Биржи Московская биржа - РТС Курс рубля

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