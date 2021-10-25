ЦБ рассказал об уходе россиян к нелегальным кредиторам

В Банке России не ожидают, что клиенты банков и микрофинансовых организаций начнут массово уходить к нелегальным кредиторам из-за возможных ограничений на выдачу отдельных видов кредитов. Об этом заявил директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

"Я бы расценил это как такую "пугалку", что ли. То есть понятно, что такие частные случаи могут происходить, но чтобы это в массе было, с учетом того, что мы следим за тем, чтобы такого не было, я думаю, что нет. Это попытка нагнать жути, но мне кажется, что за этим нет большого реального риска", - прокомментировал Данилов.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который дает Банку России право ограничивать выдачу отдельных видов потребительских кредитов и микрозаймов (речь не идет об автокредитах и ипотеке). Законопроект принят в первом чтении.