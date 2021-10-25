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25.10.2021 14:20
Рубрика: Экономика

ЦБ рассказал об уходе россиян к нелегальным кредиторам

Текст: Роман Маркелов

В Банке России не ожидают, что клиенты банков и микрофинансовых организаций начнут массово уходить к нелегальным кредиторам из-за возможных ограничений на выдачу отдельных видов кредитов. Об этом заявил директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

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"Я бы расценил это как такую "пугалку", что ли. То есть понятно, что такие частные случаи могут происходить, но чтобы это в массе было, с учетом того, что мы следим за тем, чтобы такого не было, я думаю, что нет. Это попытка нагнать жути, но мне кажется, что за этим нет большого реального риска", - прокомментировал Данилов.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который дает Банку России право ограничивать выдачу отдельных видов потребительских кредитов и микрозаймов (речь не идет об автокредитах и ипотеке). Законопроект принят в первом чтении.

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