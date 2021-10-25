Указ главы Чеченской Республики от 25 октября 2021 года № 226 "О мерах по минимизации угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) на территории Чеченской Республики"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в целях реализации на территории Чеченской Республики Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года" постановляю:

1. Установить для лиц, занимающих государственные должности Чеченской Республики, и государственных гражданских служащих Чеченской Республики с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни (далее - нерабочие дни) с сохранением за ними денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения и денежного содержания соответственно.

2. Руководителям органов государственной власти Чеченской Республики определить численность государственных гражданских служащих Чеченской Республики и работников подведомственных организаций, обеспечивающих в нерабочие дни функционирование этих органов и организаций, которая не превышает 30 процентов численности государственных гражданских служащих Чеченской Республики и работников в соответствующих в органах государственной власти Чеченской Республики и подведомственных им организациях.

3. Установить, что в нерабочие дни:

организации здравоохранения работают в штатном режиме;

организации культуры, находящиеся в ведении органа исполнительной власти Чеченской Республики в сфере культуры, приостанавливают работу.

4. Установить, что в период нерабочих дней деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере торговли, услуг и общественного питания, допускается при условии проверки посетителей и получателей услуг (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) на наличие у них действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код), или на бумажном носителе сертификата профилактической прививки от C0VID-19 или отрицательного теста ПЦР (срок действия -не более трех дней), или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, а также при условии соблюдения данных требований гражданами, работающими в указанных организациях и у индивидуальных предпринимателей.

QR-код предъявляется гражданином на электронном устройстве или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать камерой смартфона, планшета, иного специального устройства.

5. Установить, что в период нерабочих дней:

приостанавливается проведение массовых общественных, политических и иных организованных мероприятий с участием более 50 человек;

заполняемость посетителями объектов общественного питания, физической культуры и спорта, банкетных залов (залов торжеств), средств общественного транспорта, кинотеатров (кинозалов), концертных залов, театров, развлекательных центров, детских игровых комнат, дельфинариев (аквапарков) и других объектов, на которых оказываются зрелищные и другие массовые услуги, не должна превышать 50% от общего количества мест (вместимости залов);

гражданам в возрасте 60 лет и старше, а также гражданам, имеющим тяжелые хронические заболевания, рекомендуется соблюдать режим полной самоизоляции, за исключением случаев, вызывающих необходимость обращения за медицинской помощью или принятия мер в иных случаях угрозы жизни и здоровью. Режим полной самоизоляции может не соблюдаться руководителями и сотрудниками предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также работниками здравоохранения.

6. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории Чеченской Республики, органам государственной власти, органам местного самоуправления, иным органам и организациям, осуществляющим деятельность на территории Чеченской Республики, в течение всего периода распространения или сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) соблюдать предписания, запреты, ограничения и рекомендации, введенные в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

7. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Чеченской Республики, обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и методических рекомендаций, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также рекомендаций территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Чеченской Республике, регламентирующих условия и порядок организации работы предприятий и объектов сферы торговли, общественного питания и услуг на период распространения или сохранения угрозы дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

8. Министерству здравоохранения Чеченской Республики обеспечить организацию работы медицинских организаций с учетом развития санитарно-эпидемиологической обстановки.

9. Оперативному штабу по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чеченской Республики:

осуществлять мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чеченской Республики;

обеспечить оперативное рассмотрение вопросов, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чеченской Республики;

обеспечивать взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления и других органов и организаций, задействованных в работе по предупреждению новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

вносить предложения о введении дополнительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чеченской Республики, с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки.

10. Предложить Духовному управлению мусульман Чеченской Республики:

1) выработать рекомендации, предусматривающие:

уменьшение числа и масштабов религиозных мероприятий, а также ограничение количества присутствующих на них верующих, в том числе на коллективных намазах в мечетях, 50 процентами от вместимости помещений;

сокращение продолжительности религиозных обрядов, в том числе пятничных проповедей, и участие на них верующих с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски, респираторы);

ограничение состава и порядка проведения религиозных обрядов, совершаемых в целях соблюдения норм ислама и следования обычаям чеченской традиционной культуры, на траурных мероприятиях, в том числе: ограничение числа лиц, принимающих траур 20-30 человек из числа наиболее близких родственников умершего; ограничение числа граждан, одновременно принимающих на них участие; воздержание участников траурного мероприятия от физических контактов при выражении соболезнования и приветствия; воздержание лиц, достигших возраста 60 лет и старше, от очного участия на траурных мероприятиях, с выражением соболезнования по каналам телефонной связи, посредством социальных сетей или контактов; соблюдение режима социального дистанцирования не менее 1,5 метров, с нанесением (установкой) соответствующей разметки на площадке, где проходит траурное мероприятие; применение участниками траурного мероприятия средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски, респираторы;

отказ от совершения или перенос, на более благополучное по санитарно-эпидемиологическими показателям время, религиозных обрядов с участием значительного количества граждан (маха бар, зикр, мовлид), если они не вызваны внезапными обстоятельствами, а приурочены к очередной годовщине или иному сроку наступления определенного события, либо, с учетом существа и характера события и приуроченного к нему религиозного обряда с большим количеством людей в ограниченных небольшой площадью помещениях, замена соответствующего обряда благодеянием в виде раздачи милостыни нуждающимся гражданам (Садака);

ограничение масштабов проведения торжественных мероприятий по случаю бракосочетаний, в том числе проведение обрядов бракосочетания (никах) с ограниченным числом участников из числа близких родственников, отказ или перенос на более благоприятный, с точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации период, срок проведение праздничных торжеств с присутствием большого количества участников и гостей,

2) довести выработанные рекомендации до кадиев районов (городских округов), организовать разъяснение населению необходимость их соблюдения в проповедях во время пятничных молитв, в специальных информационных выпусках, через имамов населенных пунктов, а также принять действенные меры по самому активному привлечению старейшин, туркхов (сельских и квартальных глашатаев) на местах к обеспечению выполнения гражданами данных рекомендаций,

3) проводить активное информирование населения о преимуществах вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и необходимости неукоснительного соблюдения всеми гражданами профилактических и других мер, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской Республики.

11. Рекомендовать МВД по Чеченской Республике и Управлению Роспотребнадзор по Чеченской Республике:

организовать эффективные профилактические мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами норм и положений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях возникновения или сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции (C0VID-19) и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

усилить административную практику по выявлению нарушений гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнения ими санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и привлечению виновных лиц к административной ответственности на основании статьи 6.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

12. Признать утратившим силу указ Главы Чеченской Республики от 10 февраля 2021 года № 16 "Об отмене ограничительных мероприятий и признании утратившими силу отдельных указов Главы Чеченской Республики".

13. Настоящий указ вступает в силу с 30 октября 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Главы Чеченской Республики М.М.Хучиев







