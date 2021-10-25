У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Через неделю WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов

Текст:   Антон Благовещенский
25.10.2021,  
11:38
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Начиная с первого ноября 2021 года, мессенджер WhatsApp прекратит поддержку смартфонов на базе Android 4.0.1 и старте. Об этом сообщается на официальном сайте.

Чтобы пользоваться сервисом дальше, необходимо обновить версию Android до 4.1, а если это невозможно, приобрести новый смартфон или хотя бы успеть до первого ноября сохранить историю чатов (эта функция также отключится после указанной даты).

Мощный смартфон Xiaomi дешевле 30 тысяч рублей пришел в Россию

Разработчики напоминают, что WhatsApp также можно использовать на iPhone под управлением iOS 10 и более новых версий (наиболее актуальной является iOS 15).

Всего под удар попадут несколько десятков смартфонов, которые в настоящее время поддерживают работу с WhatsApp. Среди них - несколько iPhone, а также смартфоны Sony, ZTE, LG и другие.

смартфоны
Фото: iStock
Тюменский суд обязал возместить ущерб за оскорбление в Сети 04:10
Назван полный список смартфонов Samsung, запрещенных судом в России 21.10.2021
Xiaomi представила в России три новых смартфона серии Mi 11 19.10.2021
WhatsApp
Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Эксперт рассказал, как рекламные объявления устанавливают вирусы на компьютеры 03:00
В WhatsApp появилось шифрование резервной копии 15.10.2021
В WhatsApp кардинально поменяли важную функцию 14.10.2021