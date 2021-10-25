Через неделю WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов

Начиная с первого ноября 2021 года, мессенджер WhatsApp прекратит поддержку смартфонов на базе Android 4.0.1 и старте. Об этом сообщается на официальном сайте.

Чтобы пользоваться сервисом дальше, необходимо обновить версию Android до 4.1, а если это невозможно, приобрести новый смартфон или хотя бы успеть до первого ноября сохранить историю чатов (эта функция также отключится после указанной даты).

Разработчики напоминают, что WhatsApp также можно использовать на iPhone под управлением iOS 10 и более новых версий (наиболее актуальной является iOS 15).

Всего под удар попадут несколько десятков смартфонов, которые в настоящее время поддерживают работу с WhatsApp. Среди них - несколько iPhone, а также смартфоны Sony, ZTE, LG и другие.