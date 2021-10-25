Эксперт: Вероятность смерти при дельта-штамме COVID возрастает в 2,3 раза

Вероятность смертельного исхода у пациентов с дельта-штаммом коронавируса увеличивается в 2,3 раза. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

По словам эксперта, у дельта-штамма особенные свойства. "Он быстрее распространяется, для него характерна более высокая патогенность. То есть он вызывает более тяжелые формы заболевания, и вероятность госпитализации, например, возрастает на 108%. А риск летального исхода возрастает на 132%", - сказал врач.

Также Чуланов подчеркнул, что чем больше вакцинированных от коронавируса граждан, тем ниже становится генетическое разнообразие штаммов, а это, в свою очередь, уменьшает риск появления вариантов вируса.

Ранее центр "Вектор" опубликовал фото "дельта"-штамма коронавируса.