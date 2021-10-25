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25.10.2021 20:19
Рубрика: В мире

Эрдоган не стал объявлять персонами нон грата десять западных послов

Текст: Константин Волков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкое правительство "не намерено устраивать кризис" и удовлетворится заявлениями посольств десяти стран о невмешательство во внутренние дела Турции.

Фото: AP Photo/Emre Tazegul
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"Послы некоторых стран непосредственно взяли на прицел наш суверенитет, - заявил Эрдоган после заседания кабмина 25 октября. - Подобное заявление - большое оскорбление наших судей, адвокатов. Турецкий суд независим и ничьих приказов не приемлет. Поэтому ответить на такое оскорбление - наша обязанность. Мы не намерены устраивать кризис, но хотим защищать права, интересы и гордость нашей страны. И сегодня с заявлениями посольства ситуация повернулась назад".

Ранее посольства десяти стран - США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции - объявили о своей приверженности статьи 41 Венской конвенции об уважении иностранными дипломатами законов принимающего государства.

На прошлой неделе послы десяти стран выступили, базируясь на вердикте ЕСПЧ, с требованием освободить турецкого филантропа, основателя культурного фонда Османа Кавалу, арестованного в 2017 году по подозрению в причастности к протестам на площади Таксим в 2013 году и попытке госпереворота в 2016 году. Требования послов привели к жестким заявлениям со стороны МИД Турции и президента Эрдогана, потребовавшего объявить дипломатов персонами нон грата, если "они не поймут, что такое Турция".

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