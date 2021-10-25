Финляндия отменила масочный режим в поездах и школах

В Финляндии с 25 октября отменяется требование обязательного ношения масок в железнодорожном транспорте, в общественном транспорте в Хельсинки, а также в школах. Об этом сообщает железнодорожный оператор VR и компания HSL, управляющая общественным транспортом столицы, а также Финский институт здоровья и социального обеспечения (THL).

Ношение масок на транспорте было обязательным с марта нынешнего года.

Теперь пассажиры в поездах и столичном общественном транспорте могут сами решать, хотят ли они надевать маски. Согласно опросам, только 43% пассажиров предпочитают носить маску в транспорте.

В школах для учеников 6-го класса и выше также отменена рекомендация носить маски. Также ходить без них может и школьный персонал, получивший прививку от коронавируса.

Согласно данным сайта Worldometers, в Финляндии за все время пандемии зафиксированы 153 156 случаев заболевания коронавирусом, скончались от вызванных им осложнений 1139 человек. В стране полностью вакцинированы 68,4 процента населения. По данным на 22 октября, в стране было отмечено 449 новых случаев заболевания, 6 человек скончались.