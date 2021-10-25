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25.10.2021 12:12
Рубрика: В мире

Генконсульство РФ в Турции подтвердило обвинение россиян в неумышленном поджоге

Текст: Константин Волков
Генконсульство Рф в Анталье рассказало "РГ" о ситуации с группой из семерых россиян, задержанных турецкими властями по подозрению в поджоге леса во время прогулки по пешеходному маршруту Ликийская тропа в провинции Анталья.
Фото: AP Photo/Emre Tazegul Фото: AP Photo/Emre Tazegul
Фото: AP Photo/Emre Tazegul

Как сообщили "РГ" в генконсульстве РФ: "Генконсульство подтверждает факт задержания 23 октября 2021 года правоохранительными органами Турции группы российских туристов, совершавших поход по маршруту "Ликийская тропа" в окрестностях Антальи".

Фото: iStock
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Также дипмиссия отметила, что, согласно информации, полученной в местном жандармском управлении, семь российских граждан были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа. В соответствии с местным законодательством, органами правопорядка с привлечением присяжного переводчика был составлен протокол дачи показаний подозреваемых и свидетелей по делу. В этот же день сотрудник генконсульства посетил жандармский участок для выяснения причин ареста российских граждан. Он провел встречу с задержанными, разъяснил им суть предъявленных обвинений и правовые аспекты предстоящего судебного разбирательства.

24 октября состоялось заседание суда, в ходе которого согласно нормам закона россиянам на безвозмездной основе были предоставлены государственные адвокаты и обеспечен квалифицированный перевод. Несмотря на ходатайство адвокатов, суд принял решение на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу в качестве подозреваемых в неумышленном поджоге леса.

"Генконсульством направлен запрос местным властям с истребованием официальной информации по факту ареста российских граждан и обеспечения консульского доступа к задержанным. Держим вопрос на контроле, в рамках компетенции и полномочий продолжаем следить за соблюдением процессуальных норм в ходе следственных и судебных мероприятий", - заявили в дипмиссии.

По версии задержанных россиян: "На пути по Ликийской тропе мы увидели пожар и пытались его затушить, вызвали 911, по дороге нас задержали местные жители и вызвали жандармов. В итоге после разбирательства суд назначил арест и нас отправили в тюрьму. Бесплатные адвокаты не говорят даже на английском. Мы едем в тюрьму, скоро не будет связи".

По словам туристов, им угрожает тюремный срок от двух до семи лет.

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