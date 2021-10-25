Гинцбург: Частая ревакцинация от COVID-19 не влияет на уровень антител

Повторно прививаться от COVID-19 нужно раз в полгода. Чаще - нет смысла. Оптимальный срок для ревакцинации - шесть месяцев. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается. Но никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить", - сказал ученый (цитата по ТАСС).

Иммунолог Валерий Черешнев заявил, что частая ревакцинация от коронавируса может дать обратный эффект - вызвать иммунологический паралич. Прививки истощают иммунную систему, может даже развиться вторичный иммунодефицит.

"К варианту, когда одного цикла вакцинации будет хватать на год, как при гриппе, мы, вероятнее всего, придем после общего спада заболеваемости и выработки коллективного иммунитета", - поделился своим мнением эпидемиолог Александр Харитонов.