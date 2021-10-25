Гинцбург: QR-коды нужно сохранить до достижения коллективного иммунитета

Система QR-кодов о вакцинации от коронавируса, введенная в ряде регионов России для улучшения эпидобстановки, должна действовать, пока уровень коллективного иммунитета в стране не достигнет как минимум 80 процентов. Такое мнение высказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, нужно держать "жесткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путем QR-кодов", цитирует ТАСС. Ученый отметил, что этот подход уже показал эффективность во многих странах мира. По мнению Гинцбурга, если будет осуществляться контроль за наличием QR-кодов, то "в течение двух месяцев большинство граждан пройдут вакцинацию". В противном же случае будут постоянные всплески заболеваемости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян использовать период нерабочих дней для того, чтобы сделать прививку от коронавируса. По ее словам, это первый случай в истории человечества, когда пандемия может быть остановлена, потому что у нас есть вакцина. "И вот эти семь дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться", - сказала она.