Попова призвала использовать нерабочие дни для вакцинации от COVID-19

"Это первый случай в истории человечества, когда пандемия может быть остановлена, потому что у нас есть вакцина. И вот эти семь дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться", - сказала она.

Попова также призвала провести нерабочие дни дома, ограничив количество контактов. Это позволит остановить распространение инфекции и "хорошо встретить Новый год", подчеркнула глава ведомства.

Президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. По его словам, главная задача сегодня - "сбить пик новой волны эпидемии".