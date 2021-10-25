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25 октября 2021 г.

Постановление правительства Хабаровского края от 25 октября 2021 года № 513-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения:

1) дополнить пунктами 31, 32 следующего содержания:

"31. Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23:00 до 6:00 часов, в том числе в:

- ночных клубах (дискотеках) и иных аналогичных объектах;

- ресторанах, барах, кафе и иных организациях общественного питания, за исключением расположенных в зданиях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных (морских) вокзалов, речных (морских) портов, аэропортов.

Положения абзаца первого настоящего пункта не распространяются на осуществление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями деятельности по обслуживанию населения навынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания и (или) доставке заказов.

32. Ввести с 26 октября 2021 г. для неработающих граждан старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, запрет на покидание места проживания (пребывания) (режим самоизоляции), за исключением случаев обращения за оказанием медицинской помощи, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, индивидуальных прогулок, до особого распоряжения.";

2) в абзаце третьем подпункта 5.3 пункта 5 цифры "65" заменить цифрами "60".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 26 октября 2021 г.

Губернатор, Председатель Правительства края М.В.Дегтярев



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