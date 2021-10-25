Искусственный интеллект предупредит о ситуации на трассах "Автодора"

Предупреждать водителей о дорожной ситуации будет искусственный интеллект, сообщили в госкомпании "Автодор".

Тестирование интеллектуальной системы уже идет на трассе М-1 "Беларусь". Датчики-радары фиксируют выход на дорогу животного, например, лося, данные поступают на информационные табло со светодиодной подсветкой. Мигающая светофорная секция означает, что на дороге появилось животное, рассказал начальник отдела безопасности дорожного движения госкомпании Виктор Левандовский.

"Для перехода животных были оставлены определенные участки, и на этих участках у нас работают данные системы. Ну, соответственно, все знаки стоят заблаговременно, все информационные знаки, которые начинают срабатывать при выходе животных на дорогу. Чтобы водитель, понимая опасность, снижал скорость", - пояснил он.

Эта система в ближайшее время также будет предупреждать водителей о нахождении на дороге пешехода, уточнил Левандовский.