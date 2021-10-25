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25.10.2021 22:10
Рубрика: Общество

Как подтвердить или опровергнуть факт вакцинации по анализу крови

Текст: Ирина Невинная
Глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 80% тяжело болеющих пациентов СOVID-стационаров, заявляющих, что они были ранее привиты, на самом деле купили фальшивый сертификат вакцинации. Гинцбург отметил, что установить лжепривитых нетрудно, поскольку есть возможность провести анализ на наличие в их крови маркеров вакцины. "РГ" попросила генерального директора центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева пояснить подробнее, каким образом может быть проведена подобная проверка.

"Спутник V" - векторная вакцина: она содержит фрагменты ДНК, выступающей вектором - механизмом, который позволяет конструкции вакцины попадать внутрь клетки, - пояснил Андрей Исаев. - В первый компонент вакцины входит вектор на основе аденовируса 26-го типа, во второй - вектор на основе аденовируса 5-го типа. Векторы тоже могут быть иммуногенными, то есть помимо антител к COVID-19 после введения вакцины у привитого человека могут появляться антитела к 5 и 26 серотипам аденовируса. Но этих антител не будет в крови у тех, кто прививку не делал, а купил сертификат о вакцинации".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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При этом эксперт подчеркнул, что говорить о гарантированном результате подобной проверки не стоит.

"Я бы не полагался на этот метод проверки на 100%. Реакция организма может быть разной: например, у некоторых пациентов после вакцинации не выявляется ни b-, ни t-клеточного иммунитета к COVID-19. Также сейчас недостаточно качественных исследований по антителам к аденовирусным векторам: нет однозначного ответа, насколько точно можно определить эти антитела, как долго они сохраняются в организме", - отметил эксперт.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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