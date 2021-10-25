Многие заразившиеся после прививки на самом деле купили QR-код

Многие тяжело больные COVID-19, которые говорят, что заразились, несмотря на прививку "Спутником V", на самом деле сертификат купили, заявил глава НИЦЭМ имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. Ученый даже назвал долю таких пациентов - 80%, и пояснил, что установить лжепривитых не трудно, поскольку есть возможность провести анализ на наличие у них маркеров препарата.

"Если якобы вакцинированные "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались поддельными сертификатами, которые они купили. Мы видим, что у людей отсутствуют маркеры [к вакцине] в 80% случаев", - заявил ученый журналистам.

Уголовные дела по поводу проданных поддельных QR-кодов открывают в разных регионах страны. Но истинные масштабы проблемы еще предстоит оценить. По мнению Гинцбурга, то, что выходит наружу, лишь небольшая часть реальной картины.

К слову, подобные подделки - проблема не только нашей страны. В Израиле, приняв решение о всеобщей ревакцинации граждан начиная с 12 лет, отменили действие прежних "зеленых пропусков" и ввели новые. Местные СМИ объяснили это, в числе прочего, стремлением властей удалить из обращения фальшивые пропуска.

Сама история, конечно, дикая. "Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя", - считает Гинцбург. Он также предположил, что, получив фальшивый QR-код, человек нередко начинает вести себя так, как будто он действительно защищен. "И риск заболевания у таких резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других", - полагает ученый.

Единственно правильное решение, настаивает Гинцбург - получить полноценную прививку, а через полгода ревакцинироваться, поскольку за это время падает титр защитных антител. Если же антитела остаются на высоком уровне - дополнительная прививка, по мнению академика, вреда не принесет.

"Если у человека высокий уровень антител и он себе еще дополнительно антиген вводит, то в итоге уровень антител несильно повышается. Никакого вреда человек себе этим не нанесет, но дополнительной пользы может и не получить, у него будет такой же высокий уровень антител, который был и до ревакцинации", - заявил он.

В других странах отношение к ревакцинации неоднозначное. Результаты исследований противоречивы: одни подтвердили падение эффективности вакцинации спустя полгода, другие дали противоположный результат. Главное, до сих пор никто в мире не знает, какой именно титр защитных антител можно считать "чертой отсечения": если выше - можно считать себя защищенным, если ниже - делать повторную прививку.

В итоге государства действуют по-разному. В Израиле с сентября ревакцинируют всех граждан старше 12 лет. Но в большинстве других стран объявили о бустерной прививке пока только для групп риска - хроников, пожилых, работников соцслужб и медиков.

В то же время показания к вакцинации многие регуляторы расширяют. Российский минздрав утвердил изменения в инструкцию по применению "Спутника V", разрешив прививки кормящим матерям. Беременным рекомендовали прививку еще раньше. При этом сделана важная оговорка: пока нет научных данных о том, проникают ли компоненты вакцины в грудное молоко. "Клинические исследования по применению препарата "Гам-КОВИД-Вак" [Спутник V] у женщин, кормящих грудью, и младенцев отсутствуют. В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации", - говорится в обновленной версии инструкции.

Отметим, что аналогичный подход применяют в мире по прививкам западными вакцинами. В инструкции к препарату Pfizer также говорится, что беременные и кормящие могут привиться, однако должны уведомить своего врача и получить консультацию.

Тем не менее в Израиле недавно вышли рекомендации министерства здравоохранения: прививаться препаратом Pfizer теперь рекомендуют женщинам уже начиная с первого триместра беременности, а не на поздних сроках, как это было раньше.

Между тем

Штампуют себе срок

В Новосибирской области с начала пандемии возбуждено 17 уголовных дел о продаже поддельных документов, якобы подтверждающих вакцинацию и отсутствие заболевания. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил начальник ГУ МВД по Новосибирской области, генерал-майор Андрей Кульков. При этом, по его словам, зарегистрировано 89 сообщений о фактах продажи липовых сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестирования.

Недавно в Кировский районный суд Новосибирска было передано уголовное дело пенсионерки, попавшейся на сбыте поддельных бумаг. В городской поликлинике № 13 женщина раздобыла официальный бланк сертификата о прививке от коронавируса, а до этого приобрела штампы, имитирующие печати медучреждений. Женщину задержали, возбудили уголовное дело. В ее квартире оперативники обнаружили 57 штампов различных клиник, из которых 24 были именными печатями врачей.

Впрочем, производство подделок может иметь и куда больший размах. В середине года полиция задержала жителя Ленинского района Новосибирска, у которого было изъято 1939 справок с признаками подделки о прохождении ПЦР-тестов на COVID-19 и отрицательном результате анализов. За каждую такую справку изготовитель просил 800 рублей, и в итоге безработный сибиряк сумел заработать более 150 тысяч.

Подобные примеры встречаются и в других регионах. Например, в Башкирии полиция возбудила и расследует более 40 уголовных дел по факту подделок сертификатов о вакцинации против коронавируса. Часть из них - в отношении работников здравоохранения. Так, под следствием оказалась секретарь одной из поликлиник Стерлитамака. Ее задержали вместе с подругой. Женщины организовали бизнес на знакомых, которые платили за липовый сертификат о вакцинации до 3,5 тысячи рублей. При этом у медработника была возможность уничтожать неиспользованные ампулы вакцины, чтобы скрыть следы преступления. А вот в Иглинском районе выявлен факт служебного подлога со стороны заведующей фельдшерско-акушерским пунктом. Медик внесла в карту учета диспансеризации женщины данные о якобы пройденной ею вакцинации. За это благодарная пациентка сделала врачу подарок за две тысячи рублей. В городе Сибае же уголовные дела завели на биолога клинико-диагностической лаборатории и медицинскую сестру городской больницы. По версии следствия, они за пять тысяч рублей выдавали поддельные сертификаты о вакцинации и вносили данные о прививках в единую государственную медицинскую систему. Между тем в полиции предупреждают, что по уголовной статье о подделке ответственность грозит не только сбытчикам таких "сертификатов", но и человеку, использующему "липу", - за ее незаконную покупку и хранение можно отправиться в колонию на год.

Подготовили Никита Зайков, Айгуль Камаева, Новосибирск, Уфа